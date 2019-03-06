Посмотрите на самый дорогой автомобиль в мире. Другого такого нет и не будет

В компании заявили, что суперэксклюзив уже продан за 16,7 млн евро, и второго такого автомобиля не будет.





Имя владельца не называется, зато известно, что ему придется ждать машину 2,5 года. Столько времени уйдет на доводку.





Гиперкар создан в память об утерянном во время Второй мировой войны Type 57 SC Atlantic Жана Бугатти.





Машина создана на основе Bugatti Chiron. Она оснащена 8-литровым W16 с четырьмя турбинами, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор с семиступенчатым «роботом».









Динамика гиперкара не раскрывается, хотя и у «обычного» Chiron она более чем впечатляющая: 2,4 секунды до сотни и 420 км/ч максимальной скорости.





Сзади автомобиль выглядит не менее впечатляюще, чем спереди: аж шесть патрубков выхлопной системы и изгибающаяся полоса стоп-сигнала на всю ширину авто.











