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Посмотрите на самый дорогой автомобиль в мире. Другого такого нет и не будет

07.03.2019 16:20 — Разное | Партизан  
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На моторшоу в Женеве показали самый дорогой автомобиль в мире - гиперкар Bugatti La Voiture Noire.
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В компании заявили, что суперэксклюзив уже продан за 16,7 млн евро, и второго такого автомобиля не будет.

Имя владельца не называется, зато известно, что ему придется ждать машину 2,5 года. Столько времени уйдет на доводку.

Гиперкар создан в память об утерянном во время Второй мировой войны Type 57 SC Atlantic Жана Бугатти.

Машина создана на основе Bugatti Chiron. Она оснащена 8-литровым W16 с четырьмя турбинами, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор с семиступенчатым «роботом». 


Динамика гиперкара не раскрывается, хотя и у «обычного» Chiron она более чем впечатляющая: 2,4 секунды до сотни и 420 км/ч максимальной скорости.

Сзади автомобиль выглядит не менее впечатляюще, чем спереди: аж шесть патрубков выхлопной системы и изгибающаяся полоса стоп-сигнала на всю ширину авто.




 
 
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На моторшоу в Женеве показали самый дорогой автомобиль в мире - гиперкар Bugatti La Voiture Noire.
 
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