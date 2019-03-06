Правительство прогнозирует рост курса доллара до 2,38 рубля









Совмин Беларуси принял среднесрочную финансовую программу госбюджета на 2019-2021 годы.





Документ в том числе содержит ожидания правительства относительно курса белорусского рубля к доллару США.





В частности, на конец этого года, по расчетам Совмина, доллар вырастет до 2,27 рубля, а к концу 2021 года будет стоить 2,38 рублей.









В то же время инфляция через 2 года должна упасть до 4,5%.







