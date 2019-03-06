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Правительство прогнозирует рост курса доллара до 2,38 рубля
Правительство ожидает, что курс доллара к концу 2021 года вырастет до 2,38 рублей.
Совмин Беларуси принял среднесрочную финансовую программу госбюджета на 2019-2021 годы.
Документ в том числе содержит ожидания правительства относительно курса белорусского рубля к доллару США.
В частности, на конец этого года, по расчетам Совмина, доллар вырастет до 2,27 рубля, а к концу 2021 года будет стоить 2,38 рублей.
В то же время инфляция через 2 года должна упасть до 4,5%.
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Правительство ожидает, что курс доллара к концу 2021 года вырастет до 2,38 рублей.
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