Задержан гендиректор крупнейшего фармацевтического госхолдинга

По неофициальной информации, его задержали на прошлой неделе. В чем подозревают Шевчука, пока доподлинно неизвестно. «Его оговорили», — уверен источник, знакомый с гендиректором «Белфармпрома». По словам собеседника, уже больше недели от лица холдинга в переговорах участвуют заместители Шевчука.





В минувший четверг в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли состоялся круглый стол «Общий рынок лекарственных средств. Референтное ценообразование». От «Белфармпрома» принимал участие заместитель гендиректора холдинга Виктор Шеин. Он посетовал на сложности с доступом белорусских лекарств к российским госзакупкам.





TUT.BY перенаправили за комментариями в Минздрав, где в течение двух дней не удалось получить информацию по существу. В КГБ Беларуси отказались от комментариев. В приемной гендиректора «Белфармпрома» корреспондентаперенаправили за комментариями в Минздрав, где в течение двух дней не удалось получить информацию по существу. В КГБ Беларуси отказались от комментариев.









Летом 2017 года Лукашенко подписал указ о ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Минздрава. Вскоре вместо него был создан холдинг «Белфармпром». Основу нового предприятия составили сотрудники ликвидированного департамента.





В хозяйственное ведение «Белфармпрому» передали госпакеты акций крупнейших фармпредприятий страны. Перед новым холдингом поставили задачу по увеличению доли белорусских лекарств на внутреннем рынке до 55%. А к 2022 году надо половину препаратов, производимых в Беларуси, поставлять на экспорт, говорил недавно в интервью «Медицинскому вестнику» Валерий Шевчук.





По данным на конец 2018 года, 38 белорусских компаний имели лицензии на производство лекарственных средств. Все они объединены в рамках госхолдинга. Есть также ряд ассоциированных членов холдинга. «Белфармпром» намеревался наладить тесные контакты и с частными владельцами аптек и поставщиками лекарств.





Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома посвятила этому два пресс-релиза. Стоит отметить, что почти год назад в разработку силовиков угодил «руководитель крупнейшего государственного фармацевтического завода столицы».посвятила этому два пресс-релиза.









Сначала милиции показалась подозрительной схема отпуска противогриппозной вакцины через одну частную структуру. Кроме того, являясь директором иного государственного фармзавода, фигурант организовал закупку товаров у зарубежной компании для дальнейшего изготовления медицинских изделий для крови и ее компонентов.





При этом именно руководитель не посчитал необходимым выполнить обязательные при закупке процедуры, предусмотренные действующим законодательством. Были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и по ст. 428 (Служебная халатность).





Как выяснил TUT.BY, речь идет о бывшем гендиректоре «Белмедпрепаратов» Павле Коховце. Ранее он руководил Несвижским заводом медпрепаратов. Гендиректор крупнейшего государственного фармацевтического завода сменился в конце прошлого года.