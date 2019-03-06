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Задержан гендиректор крупнейшего фармацевтического госхолдинга
Силовики продолжают зачистку топ-менеджеров фармацевтической отрасли. Недавно в их поле зрения попал генеральный директор Управляющей компании холдинга "Белфармпром" Валерий Шевчук.
По неофициальной информации, его задержали на прошлой неделе. В чем подозревают Шевчука, пока доподлинно неизвестно. «Его оговорили», — уверен источник, знакомый с гендиректором «Белфармпрома». По словам собеседника, уже больше недели от лица холдинга в переговорах участвуют заместители Шевчука.
В минувший четверг в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли состоялся круглый стол «Общий рынок лекарственных средств. Референтное ценообразование». От «Белфармпрома» принимал участие заместитель гендиректора холдинга Виктор Шеин. Он посетовал на сложности с доступом белорусских лекарств к российским госзакупкам.
В приемной гендиректора «Белфармпрома» корреспондента
Летом 2017 года Лукашенко подписал указ о ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Минздрава. Вскоре вместо него был создан холдинг «Белфармпром». Основу нового предприятия составили сотрудники ликвидированного департамента.
В хозяйственное ведение «Белфармпрому» передали госпакеты акций крупнейших фармпредприятий страны. Перед новым холдингом поставили задачу по увеличению доли белорусских лекарств на внутреннем рынке до 55%. А к 2022 году надо половину препаратов, производимых в Беларуси, поставлять на экспорт, говорил недавно в интервью «Медицинскому вестнику» Валерий Шевчук.
По данным на конец 2018 года, 38 белорусских компаний имели лицензии на производство лекарственных средств. Все они объединены в рамках госхолдинга. Есть также ряд ассоциированных членов холдинга. «Белфармпром» намеревался наладить тесные контакты и с частными владельцами аптек и поставщиками лекарств.
Стоит отметить, что почти год назад в разработку силовиков угодил «руководитель крупнейшего государственного фармацевтического завода столицы».
Сначала милиции показалась подозрительной схема отпуска противогриппозной вакцины через одну частную структуру. Кроме того, являясь директором иного государственного фармзавода, фигурант организовал закупку товаров у зарубежной компании для дальнейшего изготовления медицинских изделий для крови и ее компонентов.
При этом именно руководитель не посчитал необходимым выполнить обязательные при закупке процедуры, предусмотренные действующим законодательством. Были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и по ст. 428 (Служебная халатность).
Как выяснил TUT.BY, речь идет о бывшем гендиректоре «Белмедпрепаратов» Павле Коховце. Ранее он руководил Несвижским заводом медпрепаратов. Гендиректор крупнейшего государственного фармацевтического завода сменился в конце прошлого года.
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Силовики продолжают зачистку топ-менеджеров фармацевтической отрасли. Недавно в их поле зрения попал генеральный директор Управляющей компании холдинга...
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