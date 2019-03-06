«Большие размеры на проблемную ногу». В России портретами Лукашенко рекламируют тапочки

В России портретам Лукашенко нашли нестандартное применение. Если в Беларуси его фотографии вешают в кабинетах чиновников и классах истории, то в Москве ими рекламируют обувные ярмарки. На это обратил внимание Twitter-аккаунт «Дэйли Минск».





На одном постере Лукашенко показывает палец вверх и находится прямо над строчкой «Большие размеры на проблемную ногу». На втором – сообщает о распродаже домашних тапочек и обещает скидки пенсионерам. Кроме того, похожая рекламная компания была замечена еще и в Украине: там он приглашает попробовать пиццу, но уже не один, а, например, с Трампом и Меркель. Каков рост продаж после промоутинга с его участием – неизвестно. Думаем, колоссальный.







