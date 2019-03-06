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«Большие размеры на проблемную ногу». В России портретами Лукашенко рекламируют тапочки
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В России портретам Лукашенко нашли нестандартное применение. Если в Беларуси его фотографии вешают в кабинетах чиновников и классах истории, то в Москве ими рекламируют обувные ярмарки. На это обратил внимание Twitter-аккаунт «Дэйли Минск».
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В России портретам Лукашенко нашли нестандартное применение. Если в Беларуси его фотографии вешают в кабинетах чиновников и классах истории, то в Москве ими...
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