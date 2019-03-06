Красота или кошелек? Эксперты рассказали, оправдана ли цена дорогих бьюти-средств

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Для реалистов и скептиков интерес представляет не лихо закрученный миф о собранных вручную при полной луне четных лепестков пурпурного ранункулюса, а факты. И вот они.

Покупку сумки можно приравнять к удачному вложению. Потратить те же деньги на баночку крема кажется слегка неприличным. «Коммерсантъ Стиль» выяснил у экспертов, из чего складывается стоимость очень дорогих бьюти-продуктов и зачем их покупать.

Снаружи

Похожая на piece of art упаковка, облачное наполнение и опьяняющий, как бокал игристого, аромат. К черту приличия. И вот мы уже складываем оружие здравого смысла и достаем банковскую карту. А когда действие гипноза заканчивается и мы оказываемся один на один с покупкой (которая, надо признать, украшает интерьер не хуже дизайнерской вазы), возникает вопрос: действительно ли дорогие средства для кожи стоят своих денег?

Вопрос этот не риторический и на него есть множество ответов. Для начала логично определиться с самим понятием «дорого». В американский рейтингах бьюти-продуктов с завышенной стоимостью оказываются флаконы по 50–100 долларов. В России те же бренды стоят в полтора раза дороже, но все равно находятся в категории «могу себе позволить». А вот все, что от 500 долларов и до бесконечности, большинство вносит в долгосрочный вишлист.

И мы начинаем взвешивать за и против. Косметический химик онлайн-проекта The Beauty Brains (ученые честно отвечают на самые коварные вопросы о составах и эффективности косметики) Рэнди Шуллер подтверждает:

«Нельзя сказать однозначно: чем дороже, тем лучше. Многие доступные продукты часто не уступают более дорогим аналогам. Просто они без наворотов».

Вот тут начинается самое интересное. Навороты. Крем, сыворотка, маска — это не только баночка и ее содержимое. А еще множество «ингредиентов». Главный — легенда. Красивые сказки продают продукт даже лучше, чем Джулия Робертс, сверхдоза антиоксидантов и фото «до» и «после» вместе взятые.

Больше всего страстей вокруг крема Creme de La Mer (около 500 долларов). Его сказочность не только в составе: вместо рядового экстракта морских водорослей (им никого не удивишь) в нем «the miracle broth» или «чудо-бульон», который умеют готовить только в La Mer, используя ферментацию, энергию света и звука. Но важнее миф.

Споры «а был ли Макс Хьюбер» разгораются посильнее, чем вокруг Стоунхенджа. Наверняка когда-нибудь о создателе it-крема снимут байопик, где в центре сюжета будет история о Люсьен фон Доз, в которую Хьюбер был влюблен, да так, что дарил по 200 банок La Mer каждый месяц. 80-летнюю графиню до сих пор останавливают на улицах и спрашивают, кто ее пластический хирург.

Еще один ценный компонент — время. Наталия Абрамова, эксперт французского бренда Sisley, в чьем портфолио тоже есть средства по цене номера-делюкс в Four Seasons, объясняет: «Наши ученые работают в атмосфере абсолютной свободы творчества. А значит, у них нет ограничений ни во времени, ни в средствах. Единственный критерий — совершенство. Поэтому многие формулы разрабатываются десятилетиями». Не гнаться за трендами и конкурентами могут себе позволить не все. И это — буквально — дорогого стоит.

И внутри

Для реалистов и скептиков интерес представляет не лихо закрученный миф, а факты: правильная концентрация активных компонентов, технологичность производства, научные исследования, собственные разработки компании. Например, у марки Swiss Line вышел крем Clinic Lemanic La Creme (около 600 долларов). Золотая банка, сотрудничество с не последней швейцарской клиникой Lemanic, ноу-хау и работа состава, сравнимая по сложности с космической промышленностью,— все на месте. Не последнюю роль играет желание проверить на себе точность клинических испытаний: мол, через два месяца на этом креме кожа 50-летней станет, как у студентки. Косметолог марки Людмила Толкачева не пускает в пыль глаза обещаниями подтянуть мышцы или заменить ботокс, а говорит: «С помощью LaCreme можно достигнуть омоложения, максимально возможного для крема». Звучит честно и убедительно.

Но даже фокус с неповторимым составом из собранных вручную при полной луне только четных лепестков пурпурного ранункулюса может не сработать. Глобальные корпорации, владеющие люксовыми, масс-маркет, аптечными, нишевыми брендами, не скрывают, что проводят пересадку формулы от одной категории другой, по пути сменив название и упаковку. Подтверждает инсайдер Джойс де Лемоса, косметический химик одного из крупнейших брендов: «Для нас не проблема получить самые дорогие компоненты и составить удивительную формулу, а затем переупаковать ее для более дешевого продукта». Сейчас ингредиенты с доказанной эффективностью — ретинол, пептиды, керамиды — найдутся у брендов любого уровня сложности, привлекательности и стоимости.

Есть отличные продукты по разумной цене, есть спорные «Лубутены» бьюти-индустрии.

Даже если желания совпадают с возможностями, лучше готовиться к покупке, как к путешествию в незнакомую страну, и разведать обстановку: разобраться в списке ингредиентов, почитать отзывы независимых блогеров, посмотреть официальные тесты производителя. И смело отправляться на кассу. Да любой увлажняющий крем и санскрин справятся почти со всем. Но зачем портить веселье?