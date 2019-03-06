Два «Оскара» и жена - певица. Что нужно знать о главном актере начала 2019 года?

После выхода фильма «Зеленая книга» и его победы на «Оскаре» многие узнали такого актера как Махершала Али. Напомним, он получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Нужно сказать, что это не его первая награда на главной кинопремии — он уже становился лучшим актером второго плана в 2017 году (фильм «Лунный свет»). Издание «Афиша Daily» рассказывает о главном актере начала 2019 года.



Фото: Reuters via TUT.BY

Фильм «Зеленая книга» можно посмотреть в кино на белорусском языке. Подробности — по ссылке.

Детство, рэп, баскетбол и ислам

При рождении — Махершалалхашбаз Гилмор. Длинное имя в честь сына пророка Исайи ему дала мама, которая родила в шестнадцать лет, хотя была набожной девушкой и впоследствии даже стала служительницей баптистской церкви. Фамилия Гилмор досталась от отца, который был талантливым танцором, выигравшим танцевальное телешоу «Soul Train», но в конце 1970-х он уехал от семьи в Нью-Йорк в поисках славы. В 2000 году, несмотря на библейское имя и недовольство мамы-христианки, Махершалалхашбаз принял ислам и сменил фамилию на Али, а в 2012 году он согласился сократить свое имя, чтобы оно поместилось на постере фильма «Место под соснами». Так он стал Махершалой Али. В те же годы он записывал рэп под псевдонимом Prince Ali. Звучало и выглядело это вот так:

Клип рэпера Принса Али (ака Махершалы Али) из середины 2000-х

В юности Гершала (так его звали близкие) хорошо играл в баскетбол, поэтому поступил в колледж по спортивной квоте, выступая за местную команду (вот он на видео под номером 23). Однако быстро разочаровался в спорте, повадившись ходить в театральный кружок и участвуя в студенческих постановках. Когда встал вопрос, куда себя девать после колледжа, будущему оскароносцу очень помогла открытка от преподавательницы, которая написала, что очень верит в его актерский талант. Двадцать лет спустя Махершала не смог сдержать слез, читая эту судьбоносную открытку на сцене родного колледжа .

Поработав немного на радио, он поступил в Школу искусств Тиш в Нью-Йорке, где познакомился со своей будущей женой — певицей и художницей Аматус Сами-Карим, вместе с которой они стали исповедовать ислам. После теракта 11 сентября 2001 года Махершала не раз жаловался на проблемы на паспортном контроле из‑за религии, поэтому они с женой-мусульманкой до сих пор поддерживают мероприятия по борьбе с исламофобией.

Дебют



Фото: serials. today

В 2001 году загадочное имя «Махершалалхашбаз Али» украшало первый сезон сериала «Расследование Джордан» про патологоанатомов от судмедэкспертизы. Начальника службы играл главный эксперт по трупам из «Твин Пикса» Мигель Феррер, а на втором плане мелькало комическое докторское трио, состоящее из индуса, афроамериканца и, кажется, гея. Махершала Али позже сокрушался, что его взяли в сериал, просто чтобы соблюсти расовое равенство, поэтому ему так и не смогли придумать нормальной сюжетной арки и после 19 эпизодов вычеркнули из сериала (персонаж просто перестал появляться).

Изъян





Слишком правильное лицо, которое вы будто бы где‑то видели, но не знаете, где точно. Али может очень ровно существовать в кадре, особенно на второстепенных ролях, поэтому многие зрители даже не вспомнят, что двукратный обладатель «Оскара» продержался четыре сезона в «Карточном домике» или, допустим, был в «Хищниках» и двух частях «Голодных игр». Если вы уже через год забудете, что Махершала Али играл в «Алите» Роберта Родригеса — это нормальная ситуация.

Прорыв





Али подрабатывал в множестве полицейских сериалов типа «Закон и порядок», боролся с терроризмом в шоу «Матрица: Угроза», а также пробовал себя в приличных сериалах уровня «Тримея». Была и небольшая роль у Дэвида Финчера в «Загадочной истории Бенджамина Баттона». Однако настоящий прорыв произошел в середине 2015-го, когда Махершала снимался одновременно в трех проектах в трех разных городах: в Балтиморе он немного работал над «Карточным домиком», в Бруклине он играл главного злодея в первом сезоне «Люка Кейджа», а в Майами снимался в «Лунном свете» Барри Дженкинса. Первая роль принесла ему номинацию на «Эмми» в качестве приглашенного актера. Вторая — сделала его чернокожим королем Marvel задолго до «Черной Пантеры». А последняя — принесла ему первый «Оскар».

Амплуа

Системный гвардеец





По сериалу «4400», где Махершала снялся во всех четырех сезонах, в принципе можно проследить почти весь спектр амплуа данного актера. В первом сезоне он появляется среди остальной гурьбы людей, загадочно переместившихся во времени и пространстве, в роли вояки из Кореи. Точно так же Али имеет военное прошлое в «Настоящем детективе», а в «Хищниках» играет офицера, которого тоже телепортировали вместе с другими похищенными. Затем в «4400» Махершала Али становится родителем необычного ребенка — прямо как у Финчера, у которого он сыграл приемного отца Бенджамина Баттона. Али также сыграл примерного семьянина в «Месте под соснами» и идеального жениха, военного летчика, в «Скрытых фигурах».

Далее в «4400» герой Али нанимается на работу охранником к могущественному магнату — роль системного службиста в черном костюме и с пружинкой наушника еще не раз будет примерена Махершалой в «Голодных играх», сериале «Люди Альфа» и даже в «Карточном домике». Конечно же, в «4400» не обошлось без тюремной истории.

Гордый заключенный





Один из стандартных пунктов карьеры для актеров-афроамериканцев поколения Али — сыграть в тюремной драме о несправедливо обвиненных и о том, что людей сажают без разбора из‑за цвета кожи. Этот вопрос волнует и самого Махершалу Али, поэтому он принял участие сразу в двух таких историях. В телефильме «Невиновный» Али сыграл заключенного, который мотает срок за несовершенное им изнасилование, а в 11-м сезоне «Закона и порядка: Специальный корпус», наоборот, появился в роли насильника, вместо которого взяли другого «цветного» парня. Также в одной из серий «Алькатраса» Али воплотил несправедливо обвиненного, которого в результате опытов превращают в настоящего убийцу только потому, что он черный. Кстати, по случайному совпадению в соседней серии «Алькатраса» сыграл еще один триумфатор «Оскара» этого года — Рами Малек. Кажется, закрытый на первом сезоне сериал Джей Джей Абрамса уже тогда что‑то предсказывал.

Вкрадчивый гангстер





Еще до известной роли в «Лунном свете» примерял на себя роль сочувствующего гангстера в подростковой драме «Кроссы», где уже носил необходимый для образа черный головной убор. Также нельзя не вспомнить короля улиц из «Люка Кейджа», где Али украл весь первый сезон в роли Корнелла Щитомордника Стоукса. Бонус: в короткой серии второго сезона антологии HBO «Комната 104» появился в роли более мелкого жулика, устроившего драку с братом-подельником из‑за одного доллара.

Закрытый гомосексуал





Оба «Оскара» получил за истории чернокожих геев и тягу к красивым автомобилям. В «Лунном свете» его персонаж на небесно-голубом Chevrolet был наставником главного героя и фактически заменял ему отца — за гангстерской мишурой угадывалось большое сердце. А в «Зеленой книге» Али оказывается фактически в роли «мисс Дейзи» на пассажирском кресле Cadillac — манерного аристократа, который очень боится своих природных начал. Надо сказать, что уже в дебютном сериале «Расследование Джордан» у героя Али, доктора Сандерса, прослеживалась гомосексуальная линия: на протяжении всего первого сезона авторы не знали, куда двигать Сандерса, пытаясь подружить то с главной героиней, то свести с ее подругами, но в одной из серий за ним внезапно начал ухлестывать коллега-гей. В итоге Сандерс согласился съездить с ним в горы на мотоцикле, но чем же закончилась та поездка, сериал умалчивает.

Настоящий детектив





Становление Махершалы Али в амплуа детектива началось еще с появления в сериале «Тримей» и фильме «Переправа» с Харрисоном Фордом, но больше всего на предтечу «Настоящего детектива» походит одна из серий «Обмани меня» с Тимом Ротом, где Али исполнил твердолобого следака по делу, имеющему на удивление много общего с сюжетом «True Detective 3». Речь тоже идет о пропавшей девочке, подозрение падает на родителей, но спустя время дочка появляется жива-здорова в другом месте, да и развязка оказывается похожей на ту, что предлагает «Настоящий детектив». Правда, в старом сериале Али предстал еще неумелым детективом, поэтому все распутывал герой Тима Рота, но теперь мы знаем, когда произошла первая инициация. Видимо, вторая часть передачи титула «настоящего детектива» произошла в фильме «Свободный штат Джонса», где Махершала Али сыграл вместе с Мэттью МакКонахи.

Резюме

Прямо на наших глазах из второстепенного актера сериалов выросла большая голливудская звезда с двумя «Оскарами», полученными за максимально короткое время. Любимец публики и киноакадемиков — для других актеров бессмысленно номинироваться вместе с ним одной категории, потому что победит обязательно именно Махершала. Он — важная фигура в волне нового «черного кино», потому что пока еще не превратился в условного Уилла Смита или Сэмюэля Л. Джексона, то есть не стал универсальным «черным для белых». Пока он свой в кинотусовке победившего кинематографа Барри Дженкинса, Джордана Пила и Спайка Ли. Возможно, ему еще предстоит стать частью системных блокбастеров (у него впереди фантастический триллер «Sovereign»), но «Алита» Роберта Родригеса — пока неудачный шаг в сторону усредненного кинематографа.

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