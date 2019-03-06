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Два «Оскара» и жена - певица. Что нужно знать о главном актере начала 2019 года?
После выхода фильма «Зеленая книга» и его победы на «Оскаре» многие узнали такого актера как Махершала Али. Напомним, он
Детство, рэп, баскетбол и ислам
При рождении — Махершалалхашбаз Гилмор. Длинное имя в честь сына пророка Исайи ему дала мама, которая родила в шестнадцать лет, хотя была набожной девушкой и впоследствии даже стала служительницей баптистской церкви. Фамилия Гилмор досталась от отца, который был талантливым танцором, выигравшим танцевальное телешоу «Soul Train», но в конце 1970-х он уехал от семьи в Нью-Йорк в поисках славы. В 2000 году, несмотря на библейское имя и недовольство мамы-христианки, Махершалалхашбаз принял ислам и сменил фамилию на Али, а в 2012 году он согласился сократить свое имя, чтобы оно поместилось на постере фильма «Место под соснами». Так он стал Махершалой Али. В те же годы он записывал рэп под псевдонимом Prince Ali. Звучало и выглядело это вот так:Клип рэпера Принса Али (ака Махершалы Али) из середины 2000-х
В юности Гершала (так его звали близкие) хорошо играл в баскетбол, поэтому поступил в колледж по спортивной квоте, выступая за местную команду (вот он
Поработав немного на радио, он поступил в Школу искусств Тиш в Нью-Йорке, где познакомился со своей будущей женой — певицей и художницей Аматус Сами-Карим, вместе с которой они стали исповедовать ислам. После теракта 11 сентября 2001 года Махершала не раз жаловался на проблемы на паспортном контроле из‑за религии, поэтому они с женой-мусульманкой до сих пор поддерживают мероприятия по борьбе с исламофобией.
Дебют
В 2001 году загадочное имя «Махершалалхашбаз Али» украшало первый сезон сериала «Расследование Джордан» про патологоанатомов от судмедэкспертизы. Начальника службы играл главный эксперт по трупам из «Твин Пикса» Мигель Феррер, а на втором плане мелькало комическое докторское трио, состоящее из индуса, афроамериканца и, кажется, гея. Махершала Али позже сокрушался, что его взяли в сериал, просто чтобы соблюсти расовое равенство, поэтому ему так и не смогли придумать нормальной сюжетной арки и после 19 эпизодов вычеркнули из сериала (персонаж просто перестал появляться).
Изъян
Слишком правильное лицо, которое вы будто бы где‑то видели, но не знаете, где точно. Али может очень ровно существовать в кадре, особенно на второстепенных ролях, поэтому многие зрители даже не вспомнят, что двукратный обладатель «Оскара» продержался четыре сезона в «Карточном домике» или, допустим, был в «Хищниках» и двух частях «Голодных игр». Если вы уже через год забудете, что Махершала Али играл в «Алите» Роберта Родригеса — это нормальная ситуация.
Прорыв
Али подрабатывал в множестве полицейских сериалов типа «Закон и порядок», боролся с терроризмом в шоу «Матрица: Угроза», а также пробовал себя в приличных сериалах уровня «Тримея». Была и небольшая роль у Дэвида Финчера в «Загадочной истории Бенджамина Баттона». Однако настоящий прорыв произошел в середине 2015-го, когда Махершала снимался одновременно в трех проектах в трех разных городах: в Балтиморе он немного работал над «Карточным домиком», в Бруклине он играл главного злодея в первом сезоне «Люка Кейджа», а в Майами снимался в «Лунном свете» Барри Дженкинса. Первая роль принесла ему номинацию на «Эмми» в качестве приглашенного актера. Вторая — сделала его чернокожим королем Marvel задолго до «Черной Пантеры». А последняя — принесла ему первый «Оскар».
Амплуа
Системный гвардеец
По сериалу «4400», где Махершала снялся во всех четырех сезонах, в принципе можно проследить почти весь спектр амплуа данного актера. В первом сезоне он появляется среди остальной гурьбы людей, загадочно переместившихся во времени и пространстве, в роли вояки из Кореи. Точно так же Али имеет военное прошлое в «Настоящем детективе», а в «Хищниках» играет офицера, которого тоже телепортировали вместе с другими похищенными. Затем в «4400» Махершала Али становится родителем необычного ребенка — прямо как у Финчера, у которого он сыграл приемного отца Бенджамина Баттона. Али также сыграл примерного семьянина в «Месте под соснами» и идеального жениха, военного летчика, в «Скрытых фигурах».
Далее в «4400» герой Али нанимается на работу охранником к могущественному магнату — роль системного службиста в черном костюме и с пружинкой наушника еще не раз будет примерена Махершалой в «Голодных играх», сериале «Люди Альфа» и даже в «Карточном домике». Конечно же, в «4400» не обошлось без тюремной истории.
Гордый заключенный
Один из стандартных пунктов карьеры для актеров-афроамериканцев поколения Али — сыграть в тюремной драме о несправедливо обвиненных и о том, что людей сажают без разбора из‑за цвета кожи. Этот вопрос волнует и самого Махершалу Али, поэтому он принял участие сразу в двух таких историях. В телефильме «Невиновный» Али сыграл заключенного, который мотает срок за несовершенное им изнасилование, а в 11-м сезоне «Закона и порядка: Специальный корпус», наоборот, появился в роли насильника, вместо которого взяли другого «цветного» парня. Также в одной из серий «Алькатраса» Али воплотил несправедливо обвиненного, которого в результате опытов превращают в настоящего убийцу только потому, что он черный. Кстати, по случайному совпадению в соседней серии «Алькатраса» сыграл еще один триумфатор «Оскара» этого года — Рами Малек. Кажется, закрытый на первом сезоне сериал Джей Джей Абрамса уже тогда что‑то предсказывал.
Вкрадчивый гангстер
Еще до известной роли в «Лунном свете» примерял на себя роль сочувствующего гангстера в подростковой драме «Кроссы», где уже носил необходимый для образа черный головной убор. Также нельзя не вспомнить короля улиц из «Люка Кейджа», где Али украл весь первый сезон в роли Корнелла Щитомордника Стоукса. Бонус: в короткой серии второго сезона антологии HBO «Комната 104» появился в роли более мелкого жулика, устроившего драку с братом-подельником из‑за одного доллара.
Закрытый гомосексуал
Оба «Оскара» получил за истории чернокожих геев и тягу к красивым автомобилям. В «Лунном свете» его персонаж на небесно-голубом Chevrolet был наставником главного героя и фактически заменял ему отца — за гангстерской мишурой угадывалось большое сердце. А в «Зеленой книге» Али оказывается фактически в роли «мисс Дейзи» на пассажирском кресле Cadillac — манерного аристократа, который очень боится своих природных начал. Надо сказать, что уже в дебютном сериале «Расследование Джордан» у героя Али, доктора Сандерса, прослеживалась гомосексуальная линия: на протяжении всего первого сезона авторы не знали, куда двигать Сандерса, пытаясь подружить то с главной героиней, то свести с ее подругами, но в одной из серий за ним внезапно начал ухлестывать коллега-гей. В итоге Сандерс согласился съездить с ним в горы на мотоцикле, но чем же закончилась та поездка, сериал умалчивает.
Настоящий детектив
Становление Махершалы Али в амплуа детектива началось еще с появления в сериале «Тримей» и фильме «Переправа» с Харрисоном Фордом, но больше всего на предтечу «Настоящего детектива» походит одна из серий «Обмани меня» с Тимом Ротом, где Али исполнил твердолобого следака по делу, имеющему на удивление много общего с сюжетом «True Detective 3». Речь тоже идет о пропавшей девочке, подозрение падает на родителей, но спустя время дочка появляется жива-здорова в другом месте, да и развязка оказывается похожей на ту, что предлагает «Настоящий детектив». Правда, в старом сериале Али предстал еще неумелым детективом, поэтому все распутывал герой Тима Рота, но теперь мы знаем, когда произошла первая инициация. Видимо, вторая часть передачи титула «настоящего детектива» произошла в фильме «Свободный штат Джонса», где Махершала Али сыграл вместе с Мэттью МакКонахи.
Резюме
Прямо на наших глазах из второстепенного актера сериалов выросла большая голливудская звезда с двумя «Оскарами», полученными за максимально короткое время. Любимец публики и киноакадемиков — для других актеров бессмысленно номинироваться вместе с ним одной категории, потому что победит обязательно именно Махершала. Он — важная фигура в волне нового «черного кино», потому что пока еще не превратился в условного Уилла Смита или Сэмюэля Л. Джексона, то есть не стал универсальным «черным для белых». Пока он свой в кинотусовке победившего кинематографа Барри Дженкинса, Джордана Пила и Спайка Ли. Возможно, ему еще предстоит стать частью системных блокбастеров (у него впереди фантастический триллер «Sovereign»), но «Алита» Роберта Родригеса — пока неудачный шаг в сторону усредненного кинематографа.
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После выхода фильма «Зеленая книга» и его победы на «Оскаре» многие узнали такого актера как Махершала Али. Издание «Афиша Daily» рассказывает о главном актере...
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