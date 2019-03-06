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Белорусский квартет выступает в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону. Онлайн
За сборную Беларуси сегодня побегут Анна Сола, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников.
Главные фавориты выставили следующие квартеты:
Россия: Павлова, Юрлова-Перхт, Малышко, Логинов.
Франция: А. Шевалье, Симон, Дестье, М. Фуркад.
Норвегия: Ройзелан, Экхофф, Й. Бё, Кристиансен.
Германия: Хинц, Херрманн, Пайффер, Долль.
Италия: Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш.
Швеция: Перссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон.
Чехия: Виткова, Давидова, Моравец, Крчмар.
Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Прима, Пидручный.
Швейцария: Э. Гаспарин, Хекки, Вегер, Финелло.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде стартует сегодня со смешанной эстафеты.
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