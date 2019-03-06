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Дарите женщинам цветы… В Вороново состоялся праздничный концерт к 8 Марта
07.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Дарите женщинам цветы… В таком пожелании были единогласны ведущие праздничного концерта и артисты, выходившие на сцену. Особого внимания были удостоены Наталья Вилькель и Валентина Павлович из Больтишек. В торжественной обстановке председатель Вороновского райисполкома Николай Розум вручил им ордена Матери.
Такую же государственную награду в этот день получила и Ядвига Вилькель из Радуни.
Бурными аплодисментами благодарили певцов и танцоров за доставленное удовольствие многочисленные зрители, испытавшие в эти минуты разные эмоции. И радость, и любовь, и гордость, и легкую грусть… Таким насыщенным был репертуар исполнителей.
Подробнее читайте на страницах «ВГ».
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Дарите женщинам цветы… В таком пожелании были единогласны ведущие праздничного концерта и артисты, выходившие на сцену. Особого внимания были удостоены Наталья...
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