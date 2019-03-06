Внимание!

С 6 по 15 марта на территории Минской области проходит республиканская профилактическая акция «Берегите детей».

В 2018 году в республике возросло количество ДТП с участием детей (с 303 до 398; -95; +31,4%)‚ погибших (с 21 до 22; +1; +4,8%) и раненых (с 303 до 419; +116;+38‚3%) в них несовершеннолетних.

В январе-феврале 2019 года на дорогах страны погибли 2 ребенка (пассажир и пешеход) и 44 получили травмы.

24.11.2018 около 17.40 водитель Г., управляя автомашиной «Фольксваген Шаран», р.з. 5296МХ7, двигаясь по ул. Социалистическая и совершая маневр, в виде поворота на лево, на ул. Советская в сторону ул. Первомайская г. Смолевичи, совершила наезд на перебегающего по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (в последующем мигающий) сигнал светофора Г., 10-летнего

пешехода. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения в виде: «ЗЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, множественные переломы костей носа, арахнадальная киста средне черепной ямки слева, ушибы и ссадины области левого локтевого и правого коленного сустава, ушибленная рана спинки носа, ссадины лба справа, гемосимум, гематомы». Госпитализирован в РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии» г. Минск.

04.03.2019 в 19:45 31 -летний житель г. Бреста‚ управляя автобусом «Форд Транзит» и двигаясь по ул. Московской г. Бреста, на перекрестке улиц Московской и 28 Июля при выполнении маневра правого поворота совершил наезд на 10-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автобуса по регулируемому пешеходному переходу на зеленый мигающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия.

В целях своевременного реагирования на складывающуюся обстановку в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы органов внутренних дел по устранению причин и условий дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних в период с 6 по 15 марта 2019 года Госавтоииспекция Минской области проводит республиканскую профилактическую акцию «Берегите детей!».

Г АИ обращает внимание взрослых на необходимость постоянного контроля за детьми во время их пребывания на улице, соблюдения правил безопасного поведения,

использование световозвращающих элементов, а также напоминает о неукоснительном соблюдении правил перевозки детей.

И помните! Ответственность за здоровье и жизнь ребенка лежит на плечах родителей. БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ