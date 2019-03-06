Своя маленькая Голландия: 800 тысяч тюльпанов подготовили в фермерском хозяйстве «Ева-Лэнд»

В фермерском хозяйстве «Ева-Лэнд» в эти весенние дни кипит работа. Здесь собирают урожай – тысячи тюльпанов различных сортов и оттенков вырастили аккурат ко Дню женщин. Какая бы ни была погода на улице, в теплицах царит настоящая весна: в воздухе витает аромат крокусов и примул, завораживает многоцветье тюльпанов.



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Своя «маленькая Голландия» появилась в Жабинковском районе 12 лет назад. И за цветочной красотой сюда приезжают покупатели из разных уголков Беларуси.

Фермерское хозяйство «Ева-Лэнд» – семейный бизнес, вдохновительницей и руководителем которого является Анастасия Кухарчук. Уроженка деревни Мотоль Ивановского района смогла успешно совместить свои предпринимательские способности и цветоводческий талант. Для нее любовь к цветам из простого увлечения переросла в дело всей жизни.

Как и всякий труд на земле, цветоводство – тяжелая работа без оглядки на выходные и праздники. Когда закупка идет полным ходом, Анастасия Павловна на ногах с 5 утра – и до последнего клиента.



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– Сразу было 300 – 400 тысяч цветов, а сейчас выращиваем около 800 тысяч тюльпанов и 40 тысяч примул к 8 Марта, – рассказывает она. – Начинали в скромных масштабах – попробовали и получилось. Затем нам выделили землю для ведения фермерского хозяйства рядом с деревней Стриганец. Практически в это же время родилась первая внучка Ева. Мне показалось это символичным – так появилось название «Ева-Лэнд».

Для посева «цветочных полей» построили четыре теплицы, оборудование для них привезли из Голландии. Есть и стеклянная теплица, оснащенная по новым технологиям – контролируется полив и подкормка растений, регулируется количество света.

На экскурсию по тепличному царству отправляемся сами – хозяйка спешит отпустить очередного покупателя. Россыпь алых, желтых, белых, оранжевых тюльпанов радует глаз. При этом теплицы уже частично опустели – фермерское хозяйство ориентировано на оптовые закупки, так что цветы в основном вывозят крупными партиями.

Живой ковер из цветов – зрелище впечатляющее, но работники не отвлекаются на красоту, а ловко сортируют, обрезают и упаковывают тюльпаны.

В стеклянных «хоромах» на длинных раздвижных столах цветут нарядные примулы, гиацинты и крокусы. Чуть поодаль от теплиц стройными рядами разместились посадки хвойных.



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- Мы стараемся, чтобы ассортимент был разнообразный, на любой вкус. Следим за новинками, приобретаем качественную рассаду, – продолжает наше знакомство с «Ева-Лэнд» хозяйка. – Сейчас у нас закупают тюльпаны, высаженные в конце октября – ноябре. После них наступит черед летников (петунии, сурфинии, герани) – их мы реализуем около 400 тысяч в год.

К слову, хвойниками решили заниматься относительно недавно. Предварительно изучили спрос, закупили семена. Также снабжают покупателей растениями для украшения балконов и клумб, озеленения городской территории. Такое разнообразие сортов требует неустанного ухода и внимания. Штат постоянных работников хозяйства насчитывает 12 человек, на сезон берут дополнительных людей. На помощь Анастасии Павловне пришла молодая смена – дочь Людмила и сын Андрей.

- Стараюсь больше их включать в работу, молодым даю дорогу, – подтверждает она.



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Когда тюльпановый ажиотаж схлынет, к лету подрастет другая цветочная продукция, затем в теплицах «созреют» хризантемы. Такой круговорот культур происходит практически непрерывно. Анастасия Кухарчук с гордостью говорит о том, что «Ева-Лэнд» дарит людям красоту и радость. Ведь цветы – это не только традиционный атрибут праздника, но и украшение домашнего интерьера, двора и балкона, неотъемлемая часть городского ландшафта.

При этом женщина подчеркивает:

- Выращивать цветы действительно сложно: нужно учитывать множество факторов и особенностей каждого вида. Любой цветок имеет свои «капризы» – и кислотность почвы разная, и удобрения, и любовь к свету и поливу. Поддерживать большое разнообразие – это непросто.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64128.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64128.php

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Растения «Ева-Лэнд» из Жабинковского района успешно конкурируют на цветочном рынке. Они украшают не только личные подворья, но и используются для озеленения объектов Бреста, Жабинки, Белоозерска и других городов. В качестве своей продукции здесь уверены.

- Мы стараемся выдерживать технологию. Много ездим за границу, учимся у опытных цветоводов Голландии, Германии. Бываем на выставках, привозим посадочный материал, – рассказывает Анастасия Кухарчук. Благодарна глава хозяйства за помощь и поддержку государству, районным властям.



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Фермерское хозяйство продолжает развиваться: в перспективе – строительство садового центра в д. Федьковичи, где планируется реализовывать свою продукцию. Так что в обозримом будущем приобрести туи, хризантемы или петуньи, выращенные в «Ева-Лэнд», можно будет в новой торговой точке. Заодно – получить ценные советы по уходу за растениями.

Некоторыми наблюдениями Анастасия Павловна охотно поделилась с нами. Букет нежных тюльпанов – прекрасный подарок, но как продлить жизнь этих хрупких цветов? Чтобы бутоны оставались свежими долгое время и цветы не увядали, подсказала нам опытный фермер, вазу с тюльпанами нужно поставить в прохладном помещении, избегая яркого солнечного света и сквозняков. Так цветы не будут испытывать дополнительного стресса от перепада температуры.

Между прочим глава фермерского хозяйства любит не только выращивать цветы, но и как всякая женщина – получать их в подарок. И пусть практически каждый день она проводит в окружении тысяч цветов – подаренный от души букет доставляет ей настоящую радость.

- Для меня привыкнуть к цветам и воспринимать их как часть работы невозможно. Да, я вижу тюльпаны постоянно – и всё равно любуюсь. Бывает, посмотришь на такую красоту – и усталость отступает, – улыбается Анастасия Кухарчук. – Приятно знать, что люди дарят наши цветы и делятся положительными эмоциями, выражают так свои чувства.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64128.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64128.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64128.php

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