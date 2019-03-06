В горисполкоме состоялся торжественный прием женщин, посвященный празднику 8 марта

На встречу были приглашены представительницы многих профессий, работающие или проходящие службу в различных организациях и предприятиях города.



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В начале встречи, определяя ее формат, глава города Александр Рогачук отметил: «Мы каждый год торжественный прием в честь праздника проводили по-разному. Проводили встречу для многодетных матерей, для женщин руководителей. На этот раз решили пригласить тех, кто отлично зарекомендовал себя в профессии».



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Вот перечень сфер деятельности и профессий, в которых оказались заняты женщины, попавшие на торжественный прием: медицина, торговля, образование, коммунальные службы, милиция, журналистика, прокуратура .



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Была и водительница троллейбуса ( в Бресте 45 дам водят троллейбус и одна – автобус).



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Каждая рассказывала о себе, но в беседу с главой города включились все. В результате получилось обсуждение многих вопросов: нужен ли Бресту медицинский вуз, кто и как решает свои жилищные проблемы, как работает системе образования, воспитание детей.



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По окончанию встречи все получили подарки и пригласительные на праздничный концерт, который начался в 16 часов в Брестском областном общественно-культурном центре.