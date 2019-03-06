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В горисполкоме состоялся торжественный прием женщин, посвященный празднику 8 марта

07.03.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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На встречу были приглашены представительницы многих профессий, работающие или проходящие службу в различных организациях и предприятиях города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64127.php

В горисполкоме состоялся торжественный прием женщин, посвященный празднику 8 марта

В начале встречи, определяя ее формат, глава города Александр Рогачук отметил: «Мы каждый год торжественный прием в честь праздника проводили по-разному. Проводили встречу для многодетных матерей, для женщин руководителей. На этот раз решили пригласить тех, кто отлично зарекомендовал себя в профессии».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64127.php

В горисполкоме состоялся торжественный прием женщин, посвященный празднику 8 марта

Вот перечень сфер деятельности и профессий, в которых оказались заняты женщины, попавшие на торжественный прием: медицина, торговля, образование, коммунальные службы, милиция, журналистика, прокуратура.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64127.php

В горисполкоме состоялся торжественный прием женщин, посвященный празднику 8 марта

Была и водительница троллейбуса ( в Бресте 45 дам водят троллейбус и одна – автобус).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64127.php

В горисполкоме состоялся торжественный прием женщин, посвященный празднику 8 марта

Каждая рассказывала о себе, но в беседу с главой города включились все. В результате получилось обсуждение многих вопросов: нужен ли Бресту медицинский вуз, кто и как решает свои жилищные проблемы, как работает системе образования, воспитание детей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64127.php

В горисполкоме состоялся торжественный прием женщин, посвященный празднику 8 марта

По окончанию встречи все получили подарки и пригласительные на праздничный концерт, который начался в 16 часов в Брестском областном общественно-культурном центре.

 
Теги: Брест
 
 
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