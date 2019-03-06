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В горисполкоме состоялся торжественный прием женщин, посвященный празднику 8 марта
07.03.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
На встречу были приглашены представительницы многих профессий, работающие или проходящие службу в различных организациях и предприятиях города.
В начале встречи, определяя ее формат, глава города Александр
Вот перечень сфер деятельности и профессий, в которых оказались заняты женщины, попавшие на торжественный прием: медицина, торговля, образование, коммунальные службы, милиция, журналистика,
Была и водительница троллейбуса ( в Бресте 45 дам водят троллейбус и одна – автобус).
Каждая рассказывала о себе, но в беседу с главой города включились все. В результате получилось обсуждение многих вопросов: нужен ли Бресту медицинский вуз, кто и как решает свои жилищные проблемы, как работает системе образования, воспитание детей.
По окончанию встречи все получили подарки и пригласительные на праздничный концерт, который начался в 16 часов в Брестском областном общественно-культурном центре.
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На встречу были приглашены представительницы многих профессий, работающие или проходящие службу в различных организациях и предприятиях города. В начале...
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