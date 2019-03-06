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Что за загадочная камера работает на Варшавке у кольца? Кому надо бояться?
07.03.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Спешим успокоить - бояться не надо. Максимум что может произойти - оплатите на месте штраф, при условии что вы передвигаетесь на автомобиле с зарубежной регистрацией, и если успели где-то на территории Республики Беларусь нарушить правила дорожного движения.
Вот так выглядит мобильный пункт контроля - дежурят как сотрудники транспортной инспекции, так и сотрудники
Она выставляется немного раньше на пути следования транспорта, и считывает номера проезжающих автомобилей. Если программный комплекс определяет, что номер числится в базе нарушителей - вас обязательно остановят и предложат пройти процедуру оплаты. Если нет - счастливого пути!
К слову, нарушителям так и этак не получится выехать за границу, не оплатив штраф, таковых просто развернут для урегулирования этого вопроса. Так что, можно сказать, вполне себе нужный и полезный сервис, позволяющий сэкономить время и нервы.
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