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Что за загадочная камера работает на Варшавке у кольца? Кому надо бояться?

07.03.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Спешим успокоить - бояться не надо. Максимум что может произойти - оплатите на месте штраф, при условии что вы передвигаетесь на автомобиле с зарубежной регистрацией, и если успели где-то на территории Республики Беларусь нарушить правила дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64126.php

Что за загадочная камера работает на Варшавке у кольца? Кому надо бояться?

Вот так выглядит мобильный пункт контроля - дежурят как сотрудники транспортной инспекции, так и сотрудники ГАИ. А вот так выглядит сама камера:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64126.php

Что за загадочная камера работает на Варшавке у кольца? Кому надо бояться?

Она выставляется немного раньше на пути следования транспорта, и считывает номера проезжающих автомобилей. Если программный комплекс определяет, что номер числится в базе нарушителей - вас обязательно остановят и предложат пройти процедуру оплаты. Если нет - счастливого пути!

К слову, нарушителям так и этак не получится выехать за границу, не оплатив штраф, таковых просто развернут для урегулирования этого вопроса. Так что, можно сказать, вполне себе нужный и полезный сервис, позволяющий сэкономить время и нервы.

 
 
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  Спешим успокоить - бояться не надо. Максимум что может произойти - оплатите на месте штраф, при условии что вы передвигаетесь на автомобиле с зарубежной...
 
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