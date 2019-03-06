В Бресте пройдет областной открытый конкурс инженерной графики «InCAD»

15-16 марта в г. Бресте пройдет областной открытый конкурс инженерной графики «InCAD», посвященный 25-летию принятия Конституции Республики Беларусь. 15 марта, во время открытия конкурса инженерной графики «InCAD», состоится награждение победителей заочного областного конкурса по программированию «Я знаю SCRATCH».



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Цель конкурсов – разработка и внедрение в практику работы учреждений образования области инновационных, эффективных форм и методов развития научно-технического творчества учащихся.

Задачи турнира:

- привлечение учащихся к занятиям научно-техническим творчеством, формирование у них знаний, умений и компетенций в области инновационных технологий, механики и программирования;

- поиск молодых талантов, их поддержка и предоставление дополнительных возможностей для реализации творческих идей в области технического творчества;

- привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, научно-исследовательских институтов, объектов индустрии, деловых центров, выставочных площадок, высших и средних специальных учебных заведений к деятельности учреждений дополнительного образования технической направленности, как потенциальному кадровому резерву.

Организаторами конкурсов технического творчества являются: главное управление по образованию Брестского областного исполнительного комитета, Брестская областная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь», государственное учреждения образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи».

Техническое обеспечение и методическое сопровождение конкурсов осуществляет Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи.

В составе жюри работают опытные в области развития технического творчества детей и молодежи педагоги-практики учреждений образования, специалисты главного управления по образованию, учреждений дополнительного образования области.

Участники турнира, занявшие призовые места, будут награждены дипломами главного управления по образованию Брестского облисполкома и ценными призами от спонсоров мероприятия.

Церемония открытия конкурса состоится 15 марта 2018 года в г.Бресте в 14.00 в ЗАО «Брестский научно-технологический парк»,

ул. Пионерская, 52.

Принять участие в конкурсах можно, подав заявку до 11.03.2019 на электронный адрес octt@brest.by с пометкой «Название конкурса».

Положения о конкурсах размещены на сайте bresttur.by

в разделе «техническое творчество», положения.

Телефон для справок: 8 (0162) 21-24-61, 20-24-81 – государственное учреждение образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи».