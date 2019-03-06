ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У лунинчанки за нетрезвую езду конфисковали машину. Во второй раз

07.03.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Помимо этого, женщину приговорили к двум годам «домашней химии», ей предстоит заплатить крупный штраф и забыть о вождении на 5 лет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64122.php

У лунинчанки за нетрезвую езду конфисковали машину. Во второй раз

Фото иллюстрационное

Как сообщил Медиа-Полесью помощник прокурора Лунинецкого района Станислав Давидавичус, на днях в Лунинецкой ЦРБ прошло выездное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению 40-летней лунинчанки в совершении преступлений, предусмотренных ст.317-1 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения» и ст.417 «Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» УК.

Напомним, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ей было назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства с лишением права управления сроком на 5 лет. Автомобиль 40-летней горожанки конфисковали в доход государства. Но родственники выкупили машину на аукционе обратно.

Несмотря на это, женщина снова села нетрезвой за руль конфискованного ранее авто, который 7 января остановили сотрудники ГАИ. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения в установленном порядке освидетельствования женщина отказалась.

Станислав Давидавичус отметил, что на судебном заседании свою вину обвиняемая признала. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 5 лет, а также штрафом в размере 150 базовых величин (3.825 рублей). 

Автомобиль, которым управляла обвиняемая, во второй раз конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в соответствии с законодательством.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Помимо этого, женщину приговорили к двум годам «домашней химии», ей предстоит заплатить крупный штраф и забыть о вождении на 5 лет. Фото иллюстрационное Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вокруг враги, повсюду заговоры». Минск в отношениях с ЕС делает ставку на “мелочи”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика