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У лунинчанки за нетрезвую езду конфисковали машину. Во второй раз
07.03.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Помимо этого, женщину приговорили к двум годам «домашней химии», ей предстоит заплатить крупный штраф и забыть о вождении на 5 лет.
Фото иллюстрационное
Как сообщил Медиа-Полесью помощник прокурора Лунинецкого района Станислав Давидавичус, на днях в Лунинецкой ЦРБ прошло выездное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению 40-летней лунинчанки в совершении преступлений, предусмотренных ст.317-1 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения» и ст.417 «Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» УК.
Несмотря на это, женщина снова села нетрезвой за руль конфискованного ранее авто, который 7 января остановили сотрудники
Станислав Давидавичус отметил, что на судебном заседании свою вину обвиняемая признала. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 5 лет, а также штрафом в размере 150 базовых величин (3.825 рублей).
Автомобиль, которым управляла обвиняемая, во второй раз конфискован в доход государства.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в соответствии с законодательством.
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Помимо этого, женщину приговорили к двум годам «домашней химии», ей предстоит заплатить крупный штраф и забыть о вождении на 5 лет. Фото иллюстрационное Как...
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