У лунинчанки за нетрезвую езду конфисковали машину. Во второй раз

Помимо этого, женщину приговорили к двум годам «домашней химии», ей предстоит заплатить крупный штраф и забыть о вождении на 5 лет.



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Как сообщил Медиа-Полесью помощник прокурора Лунинецкого района Станислав Давидавичус, на днях в Лунинецкой ЦРБ прошло выездное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению 40-летней лунинчанки в совершении преступлений, предусмотренных ст.317-1 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения» и ст.417 «Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» УК.

Напомним , ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ей было назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства с лишением права управления сроком на 5 лет. Автомобиль 40-летней горожанки конфисковали в доход государства. Но родственники выкупили машину на аукционе обратно.

Несмотря на это, женщина снова села нетрезвой за руль конфискованного ранее авто, который 7 января остановили сотрудники ГАИ . У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения в установленном порядке освидетельствования женщина отказалась.

Станислав Давидавичус отметил, что на судебном заседании свою вину обвиняемая признала. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 5 лет, а также штрафом в размере 150 базовых величин (3.825 рублей).

Автомобиль, которым управляла обвиняемая, во второй раз конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в соответствии с законодательством.