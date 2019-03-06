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Электросамокаты - опасные игрушки или удобное средство передвижения?

07.03.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Наблюдали ли вы когда-нибудь, как во время прогулки вас обгонял подросток на электроустройстве, типа гироскутер? – конечно же, да, потому, что эти, для одних игрушки, для других, - средства передвижения стабильно входят в моду и обиход нашей жизни. Гироцикл, моноколесо, гироскутер, электромоноцикл, монокат, сигвэй, электроскейборд, - эти слова многим уже знакомы, если же нет, мы немного объясним. Это такие электросамокатные устройства, типа одного колеса с двумя педалями по бокам, либо утяжеленной гантели с небольшими колесами, чаще без руля, может с вертикальной ручкой или просто платформы, снабженные несколькими датчиками, контроллером, поддерживающим равновесие и небольшой аккумуляторной батареей, работающие на принципах баланса. Траектория движения рассчитываются на основе наклонов тела человека.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64097.php

Электросамокаты - опасные игрушки или удобное средство передвижения?

Создателем данных устройств, значится Дин Кеймен – творческий и находчивый человек, успевший прославиться множеством изобретений, которые принесли ему миллионы долларов. 15 лет назад, это было открытием. Само слово «сегвей» было выбрано для названия транспорта в соответствии с производящей компанией, которую этим же термином именовали. Иными словами, название фирмы перекочевало к ее конкретной продукции, а владельцем через три года стал миллионер- инноватор, перекупивший «Segway», Джими Хэселден.

Так электроскейты, гироскутеры и моноколеса стали узнаваемы во всем мире, а недавно появились, сначала в виде диковинки на Набережной, затем на витринах веломагазинов и у нас. Они стали не редкостным явлением во дворах, составляя конкуренцию обычным велосипедам и самокатам, с их участием уже начали фиксироваться дорожные аварии и травматизм, как прохожих, так и самих наездников электроустройств.

Чуть позже в городе стало можно наблюдать еще одну новинку – моноколесо. К слову сказать, если сегвэи и детские гантели-самокаты имели начальную скорость до 25 км/ч, то моноколеса, с параметрами KS18S 1680Wh, стали развивать скорости до 40 км в час (а теперь уже и выше) и иметь возможность нести на себе вес 150-ти килограммового человека.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64097.php

Электросамокаты - опасные игрушки или удобное средство передвижения?

А теперь представим такую картину – «туша» ростом под два метра, килограмм на 150, разгоняется на модном устройстве по пешеходной улице. По мере приобретения навыков, появляется уверенность и увеличивается скорость езды. Управление сегвэем и моноколесом приятно, хоть и отличаются по технике, но постепенно провоцируют гонять по улицам все быстрее, а маневрировать активнее. И вроде бы все круто, но вот под ногами оказывается выпуклый элемент тротуарной плитки, корень какой-нибудь, или непредвиденная впадина в асфальте, и электроустройство останавливается, сбрасывая наездника. Подобные случаи с травмами пешеходов, мы уже описывали.

Первые молодцы на моноколесах пронеслись мимо моего транспортного средства зимой прошлого года. Было это так. Продвигаюсь в общем потоке на Бульваре Космонавтов в сторону перекрестка с Машерова. Только начинаю набирать скорость, как через пешеходный переход, практически из дворовой темноты выскакивают один за другим две тени. Так как пешеходов в поле зрения не было, неожиданность и скорость, с которой всадники моноколес пересекли бульвар, чуть не попав под машины, меня шокировала и ошарашила. Я долго не могла отойти от стресса, что под колеса транспортного средства «что-то выскочило». И возможно, через 10 лет, над моими страхами посмеются, а весь мир будет двигаться на подошвах с колесами и электроприводами, но тогда и правила, во избежание аварий, выработают иные.

Пока же правил нет. Так, как средства передвижения для нашей страны достаточно новые, то законодательство за ними просто не успевает. Назревает вопрос, как будут прописываться в новой редакции ПДД моноколеса, сегвэи, если скорость у них может быть от 30 км/час (средняя скорость велосипедиста – 12- 25 км/ч в зависимости от физических возможностей), а управляют электроигрушками обычно подростки или дети? Если сегвэй отнесут к мопедам, на них надо будет получать права и отправлять ничем не защищенного, стоящего на доске, пусть и в шлеме всадника на дорогу? Это при нашем состоянии некоторых отрезков дорог просто нереально, а наезднику смерти подобно. Если пустить владельцев электродосок на общую с пешеходами велодорожку, то тогда пострадают в столкновениях они сами и велосипедисты, и пешеходы. А столкновений не избежать.

Да и сами устройства никак не защищены от внезапных ситуаций на дорогах – косых и высоких бровок, песка или грязи, у нас же не американские набережные, типа «Майами бич». Это не раз еще будет приводить обладателей техноновинок к падениям и травмам. Так, что родителям, которым молодые люди все уши прожужжали, что им хотелось бы на день рождения новомодное колесо с электроприводом, стоит многократно задуматься, посетить сайты, моноколесных и сегвэевских сообществ. Не сайты магазинов, расхваливающие безопасность поездки на устройствах, а именно форумы обладателей подобных устройств.

Вот только некоторые из того, чем делятся скороходы.

«Падал только 1 раз, когда испытывал максималку (было наверно больше 15, колесо "распищалось" ужасно) и тогда на ногах удержаться уже было нельзя. В общем поэтому и выбрал самокат, т.к. колесо в качестве ТС использовать напряжно - на наших тротуарах расслабляться нельзя».

"Вот я еду на колесе, мне хорошо, весело и приятно. А рядом люди едут в машинах, они стоят в пробках, сигналят друг другу, подрезают, ругаются. А я лечу и вдруг - хлоп! - колесо натыкается на какой-то бугор посередине тротуара, я с него слетаю, цепляюсь за что-то ногами и "рыбкой" приземляюсь на асфальт».

«Разогналось до пугающей поначалу скорости, рефлексов торможения не было, пришлось прыгать, колесо попало под ноги, споткнулся об него и упал. Второе падение было после того, как на слишком резком повороте задел подножкой асфальт из-за того, что шина подспустила».

«Я пока не падал, только на скорости в кусты въехал в парке :) Белка выскочила из кустов и перебегала дорогу прямо перед носом. Все было так быстро, а животину то жалко :) Итог - кусты :) Хорошо, что не боярышник и не шиповник».

«Сегодня удалось навернуться с Х6, вперед щучкой, начал ускоряться и он подо мной просто видимо отключился, я вперед - он назад, порвал джинсы, до крови коленку и ладони... а колесо кубарем, первый раз такое... теперь больше 8-10 км/ч не буду ездить»,

«Обучаясь на ровной площадке, я не знал, что колесо будет цепляться боком покрышки о бровку. Защиту я надеваю всегда, так что травм не было. Научился разгонятся и прыгать с небольшой бровки. Один раз правда упал, на спину умудрился перевернуться, проехал немного по асфальту на пластиковых наколенниках, но живой».

Также в сети описываются единичные случаи аварий на ходу, когда, например, сгорал датчик Холла, а человек кувырком летел на дорогу.

С приходом нового весеннего сезона, мы стали снова наблюдать на улицах велосипедистов, самокаты и электроплатформы. Хорошо, что ценник на более мощные и быстрые устройства, как например моноколесо, начинается в Беларуси от 500 и доходит 2000-4000 у.е. (гироциклы для детей стоят около 150 долларов). Но китайские модели все активнее входят на рынок, и мы стремительно будем наблюдать рост потока этой продукции на наш рынок. Скоро эти устройства станут вседоступными. Скороходы на электроплатформах будут еще неожиданней и тем опаснее. А мы будем пытаться увернуться от передвигающихся на высокой скорости на стильной балансирующей опоре людей. Им же всегда надо будет смотреть на дорогу, иметь опыт вождения, особенно в многолюдных местах и во влажную погоду, ведь устройство, как бы ни было оно сбалансировано, все равно опасно и порой непредсказуемо. А будет ли у них этот опыт, или только жажда скорости и бесшабашность, кто его знает.

PS. Обладатель “Segway Ing” Джими Хэселден разбился, не справившись с управлением и упав со скалы в реку, управляя собственным детищем. Предполагается, что Хеселден погиб из-за неровности на дороге, или иных причин.

На момент смерти капитал бизнесмена составлял более 340 миллионов фунтов стерлингов, Джимми входил в список 400 богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times.

 
 
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