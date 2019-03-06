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Для ИП ограничили закупку товара за границей за наличные. Нацбанк - про изменения

07.03.2019 18:18 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси для юрлиц ввели изменения в расчетах с юрлицами-нерезидентами — с 1 марта для них сужена возможность использовать наличную валюту. В большинстве случаев они могут прибегать только к безналичным расчетам. Новшества затронут и индивидуальных предпринимателей, которые уже высказывают недовольство. Изменения предусмотрены постановлением Нацбанка от 19 декабря 2018 года № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

— С 1 марта возможность использования между юрлицами-резидентами и юрлицами-нерезидентами наличной валюты фактически запрещена. Но юрлица могут использовать наличную иностранную валюту в расчетах с физлицами-нерезидентами на территории иностранного государства, — поясняют в Нацбанке.

Проще говоря, если юрлицо из Беларуси будет проводить расчеты с юрлицом из другой страны, то в таком случае можно прибегать только к безналу. А при расчете нашего юрлица с физлицом из другой страны можно использовать наличную валюту при осуществлении расчетов на территории иностранного государства. К примеру, если одна из белорусских торговых сетей решит закупать яблоки у российской компании, то сможет провести только безналичный платеж, а если у физлица — то и за наличные средства.

Это же требование касается и белорусских индивидуальных предпринимателей. К примеру, если они будут закупать товар в России у юрлица, то придется пользоваться безналом. Этот вопрос актуален для тех ИП, которые торгуют товаром легпрома из России, который до этого закупали за наличные.

Регулятор поясняет, что изменения направлены на расширение безналичных расчетов и, соответственно, на уменьшение оборота наличных денег, являющихся основным инструментом обслуживания «теневой экономики», лжепредпринимательских структур, которые обезналичивают денежные средства и проводят незаконные финансовые операции.

По оценкам общественного объединения «Перспектива», изменения затронут «десятки тысяч предпринимателей». Принятые изменения в организации называют «катастрофой для предпринимателей».

Напомним, постановлением Нацбанка № 612 с 1 марта также разрешили физлицам — резидентам без разрешения Нацбанка открывать текущие банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства. Из других изменений — юрлицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям с 1 марта предоставлено право проводить валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Нацбанка. К таким операциям, например, относятся: приобретение у нерезидента ценных бумаг, покупка недвижимости за пределами Беларуси. Теперь эти операции осуществляются в регистрационном порядке.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси для юрлиц ввели изменения в расчетах с юрлицами-нерезидентами - с 1 марта им запрещено использовать наличную валюту.
 
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