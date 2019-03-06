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Мингорисполком закрепил несколько важных правил относительно застройки столицы на 2019 год

07.03.2019 18:30 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе Мингорисполком утвердил План развития столицы на 2019 год. Какие перемены он сулит в сфере строительства, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во-первых, в плане говорится об исключении высотного строительства в центре города. Другой важный посыл — «недопущение корректировок утвержденной проектной документации на строящиеся объекты, предусматривающих исключение либо сокращение обязательств инвестора по строительству социальных, инфраструктурных объектов и благоустройству территорий». То есть свои первоначальные планы, подтвержденные проектами, инвесторы не должны пересматривать, чтобы, допустим, отказаться от возведения паркингов, детских садиков и прочего.

Еще один интересный посыл — формирование постоянно действующей рабочей группы, включающей в том числе независимых, положительно зарекомендовавших себя архитекторов, в целях подготовки предложений и дачи экспертных заключений по концепции застройки и дальнейшему развитию наиболее значимых территорий города. Кстати, о необходимости такого экспертного совета говорят и профессиональные архитекторы.

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе Мингорисполком утвердил План развития столицы на 2019 год. Какие перемены он сулит в сфере строительства?
 
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