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Мирончик-Иванова в Слуцке. Большое интервью
07.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Имя уроженки Слуцка Анастасии Мирончик-Ивановой в последнее время постоянно звучит в прессе. Легкоатлетка специализируется на прыжках в длину и прославляет свою малую родину на международной арене. Несколько дней назад девушка
По выходным, когда нет сборов и соревнований, Анастасия вместе в мужем и тренером Сергеем Ивановым приезжает в родной Слуцк.
Семья рассказала корреспонденту SlutskGorod, сложно ли совмещать личную жизнь и работу, и что является главным залогом победы.
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