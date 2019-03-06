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Мирончик-Иванова в Слуцке. Большое интервью

07.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Мирончик-Иванова в Слуцке. Большое интервью

Имя уроженки Слуцка Анастасии Мирончик-Ивановой в последнее время постоянно звучит в прессе. Легкоатлетка специализируется на прыжках в длину и прославляет свою малую родину на международной арене. Несколько дней назад девушка заняла второе место на чемпионате Европы, до этого в феврале стала лучшей на соревнованиях во Франции.

По выходным, когда нет сборов и соревнований, Анастасия вместе в мужем и тренером Сергеем Ивановым приезжает в родной Слуцк.

Семья рассказала корреспонденту SlutskGorod, сложно ли совмещать личную жизнь и работу, и что является главным залогом победы.

 
 
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По выходным, когда нет сборов и соревнований, Анастасия вместе в мужем и тренером Сергеем Ивановым приезжает в родной Слуцк. Семья рассказала, сложно ли совмещать...
 
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