Мирончик-Иванова в Слуцке. Большое интервью





Имя уроженки Слуцка Анастасии Мирончик-Ивановой в последнее время постоянно звучит в прессе. Легкоатлетка специализируется на прыжках в длину и прославляет свою малую родину на международной арене. Несколько дней назад девушка заняла второе место на чемпионате Европы, до этого в феврале стала лучшей на соревнованиях во Франции.

По выходным, когда нет сборов и соревнований, Анастасия вместе в мужем и тренером Сергеем Ивановым приезжает в родной Слуцк.

Семья рассказала корреспонденту SlutskGorod, сложно ли совмещать личную жизнь и работу, и что является главным залогом победы.