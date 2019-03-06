Премьер Литвы официально предложил Минску заменить БелАЭС на газовую станцию

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в четверг подписал письмо премьеру Беларуси Сергею Румасу с предложением заменить Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе, который мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и планирующийся газопровод между Литвой и Польшей.

"Премьер подписал письмо белорусскому премьеру, в котором предложил рассмотреть альтернативы БелАЭС", - сказал агентству BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

По его словам, в письме обращается внимание на действующий в Клайпеде терминал природного сжиженного газа и газопровод, который соединит Литву и Польшу, он будет запущен через пару лет.

"Если будет интерес, мы могли бы обеспечить поставки газа современной газовой электростанции, мы могли бы поставлять газ через Литву и из других стран или с терминала сжиженного газа", - отметил представитель Кабинета министров Литвы.

С.Сквярнялис неожиданно заявил о новом предложении по БелЭАС на прошлой неделе, а в понедельник уточнил его детали. Согласно сообщению правительства, если Беларусь откажется от проекта АЭС, то 60% уже созданной инфраструктуры может быть использовано для станции, работающей на газе.

Критики премьера утверждают, что план нереален ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают эти заявления с участием С.Сквярнялиса в президентских выборах.

До сих пор литовские должностные лица стремились остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").