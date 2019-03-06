В Беларуси расходы домохозяйств в 2018 году выросли на 17,2%

В Беларуси денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1149,3 в месяц, сказано в сообщении Белстата со ссылкой на результаты выборочного исследования домохозяйств.

В 2017 году денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составляли Br980,7. Таким образом, среднемесячные расходы домохозяйств в 2018 году выросли на 17,2%.

В структуре расходов домохозяйств доля потребительских расходов в 2018 году снизилась до 75,9% с 77,1%. Номинально потребительские расходы выросли на 15,4% до Br872,3.

В составе потребительских расходов доля трат на продукты питания в 2018 году уменьшилась до 38,9% с 40,7%, доля непродовольственных товаров выросла до 32,9% с 31,8%, доля расходов на оплату услуг увеличилась до 25,2% с 24,5%.

По данным Белстата, в 2018 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1217 в месяц, увеличившись на 16,6%. При этом ресурсы городских домохозяйств составили Br1302,1 рубля в месяц (рост на 16,8%), в сельских населенных пунктах – Br995,8 рубля в месяц (рост на 16,5%).