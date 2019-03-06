Куда пойти в марте? Советует один из самых известных предпринимателей страны (вы его точно знаете)

Каждую неделю AFISHA.TUT.BY публикует обзор «Куда пойти на выходных» . На этот раз мы предложили Виктору Прокопене — одному из самых известных предпринимателей страны, основателю VP Capital, доктору наук, официальному долларовому миллионеру Беларуси — ознакомиться с афишей культурных мероприятий не на неделю, а на месяц: март. Бизнесмен выбрал ивенты, на которые пошел бы сам — получилась персонализированная афиша. Обратите на нее внимание!

Когда: до 20 марта. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 4 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Виктор акцентирует внимание на фэнтезийной анимации «Как приручить дракона 3», которая вот уже вторую неделю подряд обгоняет по кассовым сборам в минском прокате российские комедии и фестивальное кино. По синопсису когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого. Цифра «3» в названии мультфильма намекает, что это сиквел (скажем больше: заключительная часть трилогии), однако его вполне себе можно смотреть без привязки к предыдущим частям.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Когда: до 13 марта. Где: кинотеатры сети Silver Screen , «Аврора», «Беларусь», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Центральный». Сколько: от 4 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Виктор рекомендует к просмотру фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли, который — и немудрено — получил сразу три премии «Оскар-2019». По сюжету Тони, сын итальянских эмигрантов, живет в Бронксе и решает проблемы либо болтовней, либо кулаками. А еще терпеть не может афроамериканцев. Пока на работе таймаут, Тони вынужден соглашаться на любые подработки — даже водителем в трехмесячном турне знаменитого чернокожего пианиста. Кинокритик AFISHA.TUT.BY поделилась , почему у этой картины «сценарий на миллион долларов» и с какими фильмами она сильно рифмуется.

Бонус: вы уже слышали, что «Беларусьфильм» перевел «Зеленую книгу» на мову? Посмотреть белорусскоязычный вариант можно с 8 по 10 марта в минских кинотеатрах. Вот фрагмент из него для настроения:

Полный график кинопремьер

Когда: 22 марта. Где: «Минск-Арена». Сколько: от 35 до 220 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Прокопеня с ходу называет этот концерт. Не исключено, что для кого-то «самый лучший день» наступит 22 марта: именно тогда в Минске выступит Григорий Лепс, без чьих песен — давайте начистоту — не обходится ни одна свадьба, день рождения и корпоратив в СНГ. Для вдохновения ловите его клип «Аминь», который посмотрели почти 12 миллионов человек:

9 марта Диана Арбенина снова напомнит о том, как важно оставаться верной себе, ценить и беречь то, что считаешь важным в жизни, во всем выбирать свой собственный путь. Все то, за что любят «Ночных снайперов», прозвучит в программе «Первая четверть» вместе с песнями последних лет — «Инстаграм», «Цой», «Грустные люди», «Разбуди меня». В общем, Виктор Прокопеня рекомендует.

Все концерты в Минске и регионах

Бизнесмен выбрал два мартовских спектакля — «АRТ» Купаловского театра и «Номер 13» Театра киноактера. Прокопеня делится: «Обе постановки не новые, но супер». Разбираемся.

«АRТ»

Эта интеллектуальная комедия известного французского драматурга Ясмины Резы рассказывает о трех 40-летних друзьях, которые переживают кризис среднего возраста, способный разрушить давнишнюю дружбу. Через комизм ситуации приходит осознание: человеческие отношения — это целое искусство! Полное непонимания, жестокости и необычайной нежности. Режиссером выступил Николай Пинигин — художественный руководитель театра.

«Номер 13»

Мы делали текст о спектаклях — визитных карточках всех минских театров. Так вот, Театр киноактера считает «Номер 13» своим самым народным спектаклем. Главной причиной его популярности в первую очередь называют сарафанное радио. О чем постановка? Помощник премьер-министра пытается в гостиничном номере соблазнить хорошенькую секретаршу. Все идет как по маслу, но в самый кульминационный момент несостоявшиеся любовники замечают в окне тело неизвестного мужчины. Вот тут-то все и начинается.

Что смотреть в минских театрах

Когда: ежедневно, будни: 11.00 — 23.00, выходные: 10.00 — 23.00. Где: ТЦ Green City . Сколько: 40 рублей, для семьи из 4 человек стоимость входного билета не будет превышать 80 рублей.

В Green City в Каменной Горке в конце прошлого года открылся парк виртуальных развлечений «Телепорт», который создатели называют самым крупным в Европе: он занимает площадь почти 1400 «квадратов». Авторы проекта решили угодить сразу нескольким целевым аудиториям: семьям с детьми, подросткам, взрослым компаниям. Здесь есть место и для игр, и для общепита, и для образования. В вашем распоряжении шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом. Один из первых залов начинается с 18 игровых симуляторов — для полета, управления роботом, для авто- и мотогонок, картинга. Словом, много интересного, надо идти. Мы там уже побывали и узнали , чем же интересен «Телепорт».

Любопытные выставки в Минске

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