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Сульшер о матче с ПСЖ: «Мы планировали забить первыми, но не ожидали такого быстрого гола»

07.03.2019 17:54 — Разное | СТВ  
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Футбольная Лига чемпионов второй день кряду преподносит сенсации: после вылета мадридского «Реала» турнир покидает один из богатейших клубов мира, французский ПСЖ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парижане после гостевой победы 2:0 дома уступили «Манчестер Юнайтед». Уже к 30-й минуте манкунианцы забили дважды, и оба мяча гости провели после ошибок ПСЖ в защите.

Сульшер о матче с ПСЖ: «Мы планировали забить первыми, но не ожидали такого быстрого гола»

Счет 1:2 выводил в четвертьфинал парижан, но у «красных дьяволов» под руководством Сульшара, похоже, неисчерпаемый лимит удачи. В компенсированное время матча Кимпембе сыграл рукой в своей штрафной и Рашфорд реализовал пенальти и вывел «Манчестер» в следующий раунд.

Кстати, ПСЖ – первый клуб в истории Лиги чемпионов, который вылетел из плей-офф после победы в первом матче на выезде со счетом 2:0. 

Сульшер о матче с ПСЖ: «Мы планировали забить первыми, но не ожидали такого быстрого гола»

Уле Гуннар Сульшер, и. о. главного тренера ФК «Манчестер Юнайтед» (Англия):
Это фантастика! У нас получился отличный старт матча. Мы планировали забить первыми, но не ожидали такого быстрого гола. Да и Рашфорд проявил себя просто бесстрашным в момент пенальти. А ведь ему всего 21 год! Мы всегда знали, что камбэк возможен, ведь это «Манчестер Юнайтед».

Во втором вчерашнем матче Лиги чемпионов «Порту» и «Рома» доигрались до экстратаймов. На 117-й минуте Теллес забил решающий мяч с пенальти и вывел португальский клуб в четвертьфинал.
 
 
Ссылка на источник 24
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Футбольная Лига чемпионов второй день кряду преподносит сенсации: после вылета мадридского «Реала» турнир покидает один из богатейших клубов мира, французский...
 
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