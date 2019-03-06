



Мирко Иванич / football.by





пишет Еврорадио. 26-летний футболист, игрок сборной Черногории, в феврале подписал контракт с клубом "Црвена Звезда". В Беларуси он провел три сезона, БАТЭ его купил за миллион евро. Продать Иванича удалось за 1,3 млн евро,Еврорадио.





интервью "Прессболу" Мирко Иванич сказал, что в составе борисовчан он получил "бесценный опыт". "Изучил язык, узнал о многих новых людях... — говорит Иванич. — Но правильнее ответить так: в БАТЭ я пришел мальчиком, а ушел мужчиной". "Прессболу" Мирко Иванич сказал, что в составе борисовчан он получил "бесценный опыт". "Изучил язык, узнал о многих новых людях... — говорит Иванич. — Но правильнее ответить так: в БАТЭ я пришел мальчиком, а ушел мужчиной".





По словам футболиста, в Беларуси у него осталось много друзей. И это не только футболисты, но и работники клуба.





По словам Иванича, в БАТЭ ему предлагали остаться еще на год. У него был разговор с руководителем клуба Андреем Капским и главным тренером Алексеем Багой. Однако полузащитник настаивал, и ему пошли навстречу, начались переговоры с "Црвеной Звездой".















