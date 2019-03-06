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Иванич: "В БАТЭ я пришел мальчиком, а ушел мужчиной"
Бывший полузащитник БАТЭ Мирко Иванич дал первое интервью белорусским журналистам после возвращения в Сербию.
Мирко Иванич / football.by
26-летний футболист, игрок сборной Черногории, в феврале подписал контракт с клубом "Црвена Звезда". В Беларуси он провел три сезона, БАТЭ его купил за миллион евро. Продать Иванича удалось за 1,3 млн евро,
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По словам футболиста, в Беларуси у него осталось много друзей. И это не только футболисты, но и работники клуба.
По словам Иванича, в БАТЭ ему предлагали остаться еще на год. У него был разговор с руководителем клуба Андреем Капским и главным тренером Алексеем Багой. Однако полузащитник настаивал, и ему пошли навстречу, начались переговоры с "Црвеной Звездой".
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Бывший полузащитник БАТЭ Мирко Иванич дал первое интервью белорусским журналистам после возвращения в Сербию.
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