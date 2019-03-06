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Иванич: "В БАТЭ я пришел мальчиком, а ушел мужчиной"

07.03.2019 18:50 — Разное | Партизан  
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Бывший полузащитник БАТЭ Мирко Иванич дал первое интервью белорусским журналистам после возвращения в Сербию.


Мирко Иванич / football.by

 26-летний футболист, игрок сборной Черногории, в феврале подписал контракт с клубом "Црвена Звезда". В Беларуси он провел три сезона, БАТЭ его купил за миллион евро. Продать Иванича удалось за 1,3 млн евро, пишет Еврорадио.

В интервью "Прессболу" Мирко Иванич сказал, что в составе борисовчан он получил "бесценный опыт". "Изучил язык, узнал о многих новых людях... — говорит Иванич. — Но правильнее ответить так: в БАТЭ я пришел мальчиком, а ушел мужчиной".

По словам футболиста, в Беларуси у него осталось много друзей. И это не только футболисты, но и работники клуба.

По словам Иванича, в БАТЭ ему предлагали остаться еще на год. У него был разговор с руководителем клуба Андреем Капским и главным тренером Алексеем Багой. Однако полузащитник настаивал, и ему пошли навстречу, начались переговоры с "Црвеной Звездой".





 
 
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Бывший полузащитник БАТЭ Мирко Иванич дал первое интервью белорусским журналистам после возвращения в Сербию.
 
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