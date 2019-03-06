«Вокруг враги, повсюду заговоры». Минск в отношениях с ЕС делает ставку на “мелочи”

Руководство Беларуси обвинило Евросоюз в саботаже рамочных соглашений: договора об упрощении визового режима и реадмиссии, а также приоритетов партнерства.





«Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Они ведь не имеют никакого значения практически, кроме символического. “Торгуется” с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия”,– заявил Лукашенко 5 марта на интеграционном совещании.





Глава МИД Владимир Макей продолжил мысль своего патрона и сузил претензии до одной страны – члена Евросоюза:





«Эти документы, с нашей точки зрения, можно было бы подписать хоть завтра. Но, к сожалению, так получается, что из-за позиции одной страны Евросоюз становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза».





Владимир Макей не стал называть конкретную страну Евросоюзу, но камень полетел явно в огород Литвы.





Беларуская праўда вместе с политологом, преподавателем Вильнюсского университета Витисом Юрконисом попытались разобраться: кто же тормозит интеграцию Минска и ЕС? вместе с политологом, преподавателем Вильнюсского университета Витисом Юрконисом попытались разобраться: кто же тормозит интеграцию Минска и ЕС?





- “Из-за позиции одной страны Евросоюз становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза». Так глава МИД Беларуси Владимир Макей объяснил неподписание ключевых документов с Евросоюзом: договора об упрощении визового режима и реадмиссии, а также приоритетов партнерства. В голос не сказано, но камень брошен в огород Литвы?





- Этот вопрос следует адресовать министру Макею, который надеется получить реакцию на свои высказывания.





Пора взрослеть. Минск бросается камнями во все стороны: то в Польшу, то в Литву, когда выгодно – и в Россию. Определиться надо. Все вокруг враги и повсюду заговоры. Иногда стоило бы и посмотреться в зеркало.





А если серьезно, посол Евросоюза говорила об этом не раз: основная проблема – консульский вопрос. Честно говоря, отношения с ЕС мало зависит от двусторонних отношений с отдельными странами – членами ЕС. Нет решения программных вопросов, нет качественных сдвигов со стороны Беларуси – вот и весь ответ. Как ни крути, мяч на стороне официального Минска.





- Какие глобальные противоречия между Минском и Вильнюсом сегодня существуют? Какие двусторонние проблемы Литва переносит на политику ЕС?





- Права человека, демократия, борьба с коррупцией, верховенство права и соблюдение международных стандартов и принципов.





Других глобальных проблем у Беларуси нет, несмотря на амбиции стать площаlкой для переговоров между Китаем, Россией, ЕС и США. С «Минским диалогом» не справились, на Мюнхенский форум по безопасности Лукашенко съездить не смог.





Но Беларусь, безусловно, важная страна в региональном контексте. В Европе и за Атлантикой существуют серьезные опасения насчет угроз, которые Кремль несет национальной безопасности Беларуси. Но, честно говоря, Минск мало что сам делает для уменьшения этих угроз, чаще как раз делает наоборот – усиливает свою экономическую и энергетическую зависимость от Москвы.





А в отношениях с Литвой существует много двусторонних проблем – от торговли до принципиально важных моментов, как, например, выдача Владимира Усхопчика, фигуранта уголовного дела «13 января», или вопросов исторической памяти (тот же самый Кастусь Калиновский, экспертиза его останков, отношение к сталинским репрессиям). И надо четко сказать, что каждая проблема имеет потенциальный позитив, если только официальный Минск проявит доброжелательность.





Но самый сложный вопрос выходит за рамки двусторонних отношений, что и показало решение по Конвенции ESPO, – строительство АЭС в Островце.





- Существует ли реальная возможность разрешить противоречия без разрешения «мелочей», как охарактеризовал беларуско-европейские противоречия Лукашенко?





- Не буду гадать, что Лукашенко подразумевает под «мелочами», но так называемые «противоречия» чаще всего касаются вопросов верховенства права и прав человека. И я уверен, что если бы официальный Минск делал решительные шаги в этом направлении (не надо столько говорить о суверенитете, который в устах Лукашенко иногда кажется таким же девальвированным, как и беларуский рубль), беларуско-европейские отношения развивались бы совершенно иначе.





Возможность разрешить противоречия есть, и Минск это хорошо понимает. К сожалению, в приоритетом беларуских властей является не стратегическое улучшение отношений с ЕС, а именно мелочи: безвизовый режим, определенные скидки, исключения.





Беларусь должна понять, что сегодня у ЕС и в глобальном мире слишком много вызовов, и чтобы обратить внимание на себя, Беларусь должна перейти к реальному диалогу и показать результаты даже авансом.







