Власти Узбекистана оказывают психологическое и физическое давление на Гульнару Каримову?









Об этом в интервью "Немецкой волне" (DW) заявил адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа.





Дочь Ислама Каримова Гульнара находится за решеткой в колонии общего режима. Новость , которую распространила во вторник, 6 марта, прокуратура Узбекистана, неожиданно широко приоткрыла завесу над судьбой дочери покойного президента, отмечает издание.





5 марта вечером дочь Гульнары Иман в Instagram написала, что сотрудники узбекской прокуратуры забрали ее 46-летнюю мать из ташкентской квартиры, которая принадлежит самой Иман, и увезли в неизвестном направлении. Чуть позже адвокат Грегуар Манжа подтвердил данное сообщение в Twitter.





Еще больше сведений удалось получить из сообщения прокуратуры Узбекистана. Выяснилось, что в декабре 2017 года Гульнару осудили на 10 лет лишения свободы, которые с 1 июля 2018 года были заменены на пятилетний срок с возможностью отбыть наказание по месту жительства Иман Каримовой. Такое решение было принято, во-первых, из соображений гуманности, и во-вторых, "принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств".









Однако Гульнара, как сообщила узбекская прокуратура, условия исполнения наказания не выполняла. Якобы она систематически выходила из квартиры, вопреки ограничениям пользовалась интернетом. Но, главное, "активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба". За что ташкентский суд принял решение заменить наказание Гульнаре на отбывание оставшегося срока в колонии.





Сообщение прокуратуры оставляет вопросы. Какие именно обязательства взяла на себя Гульнара, и как она может помочь в том, чтобы вернуть в Узбекистан незаконно нажитые средства? Самый крупный известный актив Гульнары находится в Швейцарии. Ранее DW писала, что власти этой страны арестовали имущество на общую сумму в 800 миллионов швейцарских франков в связи с уголовными делами в отношении Каримовой и ее окружения по делу о получении взяток от международных телекоммуникационных концернов за право работать в Узбекистане.





Как заявил DW женевский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа, власти Узбекистана, по его сведениям, оказывают психологическое и физическое давление на его подзащитную с целью добиться от нее отзыва всех жалоб в Швейцарии и отказа от всех ее прав и собственности в этой стране. Рассчитывает ли Ташкент таким образом ускорить процесс репатриации арестованных средств? На просьбу уточнить, о каких конкретно жалобах и каких правах идет речь, Грегуар Манжа не ответил.





Известно, что двое других обвиняемых - бывший муж Гульнары и ее помощница - дали признательные показания швейцарским следователям, находясь в Узбекистане. После этого в Швейцарии им были вынесены обвинительные приговоры.





В Узбекистане они также были осуждены и в настоящий момент отбывают наказание. Грегуар Манжа настаивает, что признания осужденные сделали под давлением, так как их будущее в Узбекистане зависит от того, вернутся ли конфискованные деньги на родину. Формально дело в Швейцарии до сих пор не закрыто, но, по данным DW, власти этой страны готовятся вернуть деньги Узбекистану, хотя пока не решили, каким образом их потратить.





Вероятно, Гульнара использовала не все средства, "которые могла бы применить, для того чтобы облегчить получение этих денег", сказал DW Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии: "Думаю, что именно с такими ожиданиями была связана и некая либеральность в ограничении ее свободы".





Общую сумму ущерба по итогам обоих уголовных процессов власти Узбекистана оценивают в 2 миллиарда долларов. Как утверждают власти, они инициировали аресты активов, связанных с Гульнарой, в 12 странах мира на общую сумму свыше полутора миллиардов долларов.







