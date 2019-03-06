Минский программист стал зятем вице-мэра Москвы — и его дела резко пошли в гору









Вице-мэр Москвы Александр Горбенко в конце февраля 2016 года выдавал замуж дочь Анастасию. На свадьбу отец невесты подарил молодоженам шикарный салют за бюджетные деньги.

Дочь московского топ-чиновника с мужем-белорусом.





Свадьбу сыграли в престижном гольф-клубе, который находится в природном заказнике. На нем выступил Григорий Лепс (который берет за корпоративы около 100 тысяч долларов).





пишет Наша нива. Но главное в другом. На территории заказника категорически запрещены салюты. А на свадьбе прогремел шикарный фейерверк. Причем оплаченный бюджетными деньгами. По документам это был салют в честь 23 февраля (притом что свадьба состоялась 27 февраля),Наша нива.





Примечательна личность жениха. Это Дмитрий Чуяшов, который когда-то работал программистом в Минске , параллельно увлекался музыкой. Затем перебрался в Москву, где продолжал работать в IT.





В российской столице Чуяшов познакомился с дочерью чиновника. И карьера программиста резко пошла в гору.





Сначала Дмитрий стал совладельцем рекламного агентства «Даблпро» (его тесть-чиновник курирует департамент СМИ и рекламы), а через полгода после женитьбы на дочери вице-мэра — и двух строительных фирм — «Мостоннельстрой» и «Мосбетон», которые приносят вместе до 6 миллионов долларов в год, причем, большую часть их дохода составляют государственные заказы.



