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Минский программист стал зятем вице-мэра Москвы — и его дела резко пошли в гору

07.03.2019 18:19 — Разное | Партизан  
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Подробности сообщает российское издание База.



Вице-мэр Москвы Александр Горбенко в конце февраля 2016 года выдавал замуж дочь Анастасию. На свадьбу отец невесты подарил молодоженам шикарный салют за бюджетные деньги.
Дочь московского топ-чиновника с мужем-белорусом.

Свадьбу сыграли в престижном гольф-клубе, который находится в природном заказнике. На нем выступил Григорий Лепс (который берет за корпоративы около 100 тысяч долларов).

Но главное в другом. На территории заказника категорически запрещены салюты. А на свадьбе прогремел шикарный фейерверк. Причем оплаченный бюджетными деньгами. По документам это был салют в честь 23 февраля (притом что свадьба состоялась 27 февраля), пишет Наша нива.

Примечательна личность жениха. Это Дмитрий Чуяшов, который когда-то работал программистом в Минске, параллельно увлекался музыкой. Затем перебрался в Москву, где продолжал работать в IT.

В российской столице Чуяшов познакомился с дочерью чиновника. И карьера программиста резко пошла в гору.

Сначала Дмитрий стал совладельцем рекламного агентства «Даблпро» (его тесть-чиновник курирует департамент СМИ и рекламы), а через полгода после женитьбы на дочери вице-мэра — и двух строительных фирм — «Мостоннельстрой» и «Мосбетон», которые приносят вместе до 6 миллионов долларов в год, причем, большую часть их дохода составляют государственные заказы.


 
Теги: Минск
 
 
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