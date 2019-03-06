Президент Польши: Присутствие НАТО в Польше будет расширяться

Во время визита в среду, 6 марта, на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши президент Анджей Дуда поблагодарил солдат из других стран НАТО за сотрудничество с польскими военнослужащими и выразил надежду, что «присутствие НАТО в Польше будет расширяться».





„Я надеюсь, что в перспективе присутствие НАТО в Польше будет расширяться, и что на территории нашей страны будут часто проходить учения союзнических войск», - отметил президент Анджей Дуда.





Президет также отметил, что дислоцированные в Ожише воинские подразделения Польши, США, Румынии Хорватии защищают не только польскую территорию, но также восточный фланг НАТО.









Глава Польши в сопровождении и министра обороны Мариуша Блащака посмотрел показ боевой выучки солдат многонациональной батальонной группы НАТО.