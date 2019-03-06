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Британия ужесточила правила выдачи "золотых" виз

07.03.2019 17:53 — Разное | Партизан  
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В Великобритании с апреля вступают в силу более жесткие правила выдачи инвестиционных виз (Tier 1), пишет Financial Times.

Теперь потенциальные кандидаты обязаны будут доказать, что владели деньгами, которые хотят вложить в экономику, в течение как минимум двух лет до подачи заявки вместо прежних трех месяцев. 

Инвестиционные визы были популярным способом получения гражданства у выходцев из России и Китая.

Что такое виза Tier 1? 

Инвестиционные визы, или «золотые» визы, — способ быстро добиться вида на жительство в Великобритании в обмен на миллионные вложения. Tier 1 позволяет ее обладателю и членам его семьи жить и вести бизнес в Великобритании сроком до 3 лет и 4 месяцев. После этого виза продлевается на 2 года. Через 2–5 лет после получения (в зависимости от суммы вложенных денег) она позволяет получить вид на жительство.


Действующие правила

Сейчас для получения инвестиционной визы нужно вложить в британскую экономику (например, в бизнес на территории страны, госбонды, ценные бумаги или местную недвижимость) от £2 млн до £10 млн. При этом кандидаты должны предоставить подтверждение того, что они распоряжались этой суммой на протяжении как минимум 90 дней.

Что изменится

По новым правилам кандидаты должны будут иметь в распоряжении сумму от £2 млн на протяжении как минимум двух лет. Также инвестировать деньги теперь можно будет только в британский бизнес. Из числа инвестиционных инструментов для получения Tier 1 исключаются гособлигации.

Это более мягкие правила, чем предлагалось установить ранее, рассказал FT директор британской Transparency International Дункан Хеймс. Например, в окончательную версию не включили пункт о проверке независимой организацией состояния 3000 лиц, которым были выданы инвестиционные визы до 2015 года.

Британские власти все еще обсуждают проверку источников происхождения средств богатых резидентов, сообщили газете источники в МВД Великобритании.

Зато правила выдачи двух других виз — для основателей стартапов и предпринимателей — будут смягчены. 

Первая будет доступна всем начинающим предпринимателям, а не только недавним выпускникам университетов. У них также будет больше времени — два года вместо одного — для успешного запуска бизнеса до подачи заявки на следующую визу. 

А для получения предпринимательской визы нужно будет вложить в свой бизнес как минимум £50000 вместо нынешних £200,000. Принимать решение по выдаче виз стартаперам и предпринимателям будут эксперты в сфере бизнеса и соответствующие организации, а не МВД Великобритании.


Контекст

В марте 2018 года, после отравления Сергея и Юлии Скрипалей британские власти объявили, что проверят законность выдачи инвестиционных виз 700 россиян, полученных в 2008–2015 годах. Сроки рассмотрения заявок россиян на Tier 1 выросли вдвое. В мае именно такую визу так и не продлили Роману Абрамовичу, который в итоге решил отозвать свою заявку и вместо британской визы получил израильский паспорт.

За последний год из-за напряженности в отношениях двух стран значительно сократилось число россиян, получивших визу Tier 1 — с 46 в 2017 году до 29 в 2018 году. Это самый низкий показатель с момента появления этой визы в 2008 году.

 
 
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В Великобритании с апреля вступают в силу более жесткие правила выдачи инвестиционных виз (Tier 1), пишет Financial Times.
 
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