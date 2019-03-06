Полмиллиона долларов в год на партию. Это много или мало?

- Сергей Иванович, буквально на днях вы вместе с Анатолием Лебедько и Олегом Трусовым встречались с министром юстиции Олегом Слижевским. Какие впечатления остались от разговора?





- Это была рабочая встреча. Приняли нас нормально, выслушали. У нас было желание обсудить два вопроса: создание "Депутатского клуба", состоящего из бывших и, может быть, действующих депутатов, а также обсудить закон о политических партиях.





Идея создания "Депутатского клуба" родилась во время встречи депутатов Верховного Совета 12-го и 13-го созывов, посвященной 25-летию принятия Конституции. Был создан оргкомитет, нам было поручено подготовить документы и собрание, которое учредит парламентский клуб.





Такие клубы , кстати, есть во многих странах мира. Люди, которые работали в парламенте, обладают определенным опытом, в том числе и государственного строительства. Они могут выступать и как эксперты, и как инициаторы многих общественно-политических и экономических процессов.





В Минюсте мы хотели обсудить некоторые моменты регистрации "Депутатского клуба". Нам хотелось бы, чтобы регистрация прошла без скандалов и судов. Мы хотели узнать, как нам действовать.





Министр сказал, что министерство не осуществляет функции предварительного консультирования, и они не будут брать документы на экспертизу, после которой последовала бы регистрация. Но при этом был достигнут, на мой взгляд, компромиссный вариант. Нам сказали, что если в ходе подготовки документов возникнут какие-то вопросы, нам на них ответят.









Второй момент – законопроект о политических партиях, который в сентябре должен быть внесен в Палату представителей.





На наш взгляд, есть моменты, которые действительно следовало бы изменить в этом законе. В том числе – упрощение порядка регистрации, создания областных структур. Мы хотели договориться о сотрудничестве по этому вопросу. И готовы представить свои предложения, чтобы Минюст включил их в законопроект.





Политические партии являются основой для нашего государства. Необходимо, чтобы было какое-то общественное обсуждение этого законопроекта, потому что он затрагивает жизнь всего общества.





Например, сегодня в России, чтобы создать политическую партию, нужно 500 человек. И у них 146 миллионов населения. А у нас для регистрации партии необходимо 1000 человек! То есть у нас законодательство более жесткое, чем в России.





На наш взгляд, такие высокие пороги противоречат Конституции, которая провозглашает свободу объединений, в том числе и политических партий.





- Знаю, что вы еще поднимали вопрос о госфинансировании партий…





- В Европе да и на постсоветском пространстве уже не осталось стран, где нет государственного финансирования политических партий. Даже в относительно бедной Молдове есть! И в Таджикистане, который всегда отставал от нас в вопросах демократии.





Госфинансирование политических партий – это безопасность государства, защита от возможного лоббирования иностранных интересов, когда из-за отсутствия средств партии вынуждены пользоваться помощью зарубежных доноров, лоббирующих свои вопросы.





- Вы предлагаете просто всем партиям дать денег?





- Госфинансирование должно напрямую зависеть от того, какую поддержку партии получат на выборах.





Министр сказал, что готов рассмотреть этот вопрос, и что ждет наших предложений, готов их обсуждать. Не исключено, что представителей политических партий будут приглашать на обсуждение каких-то вопросов.





Так что в целом встреча была весьма конструктивной, ну а что будет дальше – жизнь покажет!





Как сказал министр, что основные изменения в закон о политических партиях связаны с тем, что международная организация, созданная Советом Европы GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией), требует, чтобы партии предоставляли ежегодные отчеты о своей финансовой деятельности.





Но в условиях, когда белорусские политические партии практически никаких финансов не имеют, это требования выглядит довольно странно. Потому что аудиты, которые нужно проводить, требуют финансовых затрат, сопоставимых с финансовыми средствами, которыми сегодня располагают политические партии.





Поэтому здесь может быть объединение вопросов финансирования и более глубокого контроля за осуществлением финансовой деятельности – тогда это будет правильно.









- А Олег Слижевский не говорил, насколько реален сценарий с финансированием партий?





- Судя по всему, государство будет противиться этому в силу политических причин. Но объяснять отказ будут, наверное, так, как нам сказал министр: есть сложности с бюджетом, сокращается госфинансирование предприятий реального сектора.





И в этих условиях нужно очень сильно постараться убедить тех, кто будет принимать решение, в целесообразности направления государственных средств на поддержку политических партий.





Но дело в том, что деньги, которые могут получить партии, несопоставимы с государственным бюджетом!





Математика простая. Мы предлагаем, чтобы партии получали средства, пропорционально полученным голосам на выборах, и каждый голос будет равен 2 процентам минимальной зарплаты в Беларуси.





Если зарплата около 300 рублей, то речь идет всего о 6 рублях за каждый голос. Если считать, что у нас 7 миллионов избирателей, то общая сумма, которую можно будет выделить на политические партии, не може тпревышать 42 миллиона белорусских рублей.





Но вместе с тем, для партий это будет очень существенная поддержка!





Надо понимать, что у нас нет голосования по партийным спискам, у нас партии даже не во всех округах представлены. Значит, максимум, который могут получить все партии, в том числе и проправительственные, около 20 миллионов белорусских рублей в год.





- Это на все партии сразу?





- Да. На все. Если разделить эту сумму на 15 политических партий, то, грубо говоря, получается по миллиону в год. Для партий это немалые деньги – полмиллиона долларов!





Сегодня белорусские партии все вместе не располагают таким объемом ресурсов. Поэтому это была бы серьезная поддержка для партий и минимальные расходы для страны.





И обратите внимание: это расчеты, которые были бы возможны при 100-процентной явке, а мы знаем, что у нас даже официально регистрируемая явка на выборах в лучшем случае составляет 85 процентов. А на местных – около 60. Значит, разговор о еще меньших суммах!





Но важен сам принцип.





И если государство пойдет на поддержку одного из институтов государства, то это будет большой шаг вперед, даже при том, что на начальном этапе поддержка будет совершенно небольшой.





Введение финансирования, которое не требует внесения изменений в Конституцию, может стать шагом к введению пропорционально-мажоритарной избирательной системы.





С точки зрения нашей страны – это, конечно, революционные изменения. Но все остальные страны, как я сказал, уже осознали необходимость таких изменений.





Будут ли приняты наши предложения – покажет время. Мы намерены их лоббировать.









- А как обстоят дела с финансами конкретно в вашей партии?





- Это больной вопрос для всех партий, не только для нас. В отличие от общественных организаций, политические партии не могут получать зарубежную помощь, не могут получать поддержку от государственных предприятий и предприятий с государственной долей. Не могут получать средства от коммерческих структур с участием иностранного капитала.





Фактически мы можем рассчитывать только на членские взносы, пожертвования от белорусских физических и юридических лиц.





В нашей партии размер взноса минимальный – 40 рублей в год с каждого члена. Мы понимаем, что люди живут небогато, и для некоторых и эта сумма – весьма приличная. А кто-то платит и по 300, и по 500 рублей.





Еще мы получаем пожертвования от людей, но это происходит крайне редко. Прежде всего из-за того, что это может отрицательно сказаться на тех, кто имеет деньги.





Многие приватно говорят: лучше поехали прогуляем этот миллион рублей, потому что если я дам тебе эти деньги в виде пожертвований на партию, то могу потерять весь свой бизнес. К сожалению, это наша действительность…

Государство сегодня делает все, чтобы политические партии погибли. Но они пока живут. Вопреки всему.





- Сергей Иванович, а на пресс-конференции Лукашенко ваша партия была представлена какими-то экспертами?





- Нет. На мой взгляд, эта пресс-конференция была демонстрацией нашей позиции для России. Большинство приглашенных, скажем так, нелояльных к власти политиков, представляли национально-ориентированный блок. И не зря Лукашенко основными людьми, для которых случился бенефис на этом мероприятии, выбрал Трусова, Голубева и Романчука.





На мой взгляд, это не случайно. Это продолжение спора с Россией. Лукашенко хочет защититься, показать, что, с одной стороны, белорусский народ против объединения и он не может на это пойти, а с другой стороны – это демонстрация того, что если он уйдет, то придут те, которые с Россией вообще никаких дел иметь не будут.





Это такая хорошо известная попытка воздействия, которую использует наша власть.





- Среди приглашенных экспертов был Сергей Возняк. Он еще член вашей партии?





- Конечно. Но он был приглашен не как член нашей партии, поэтому я и говорю о том, что "Справедливый мир" на этом мероприятии не был представлен. Сергей является членом общественного объединения "Говори правду!".





Наша партия не запрещает своим членам состоять в других общественных объединениях. Сергей Возняк использует это право и является одним из руководителей общественного объединения "Говори правду". И именно в этом качестве он был приглашен на пресс-конференцию. Кстати, в самый последний момент.









- Вас не смущает, что довольно узнаваемые члены вашей партии сегодня больше ассоциируются не со "Справедливым миром", а как раз с другими организациями?





- В каждой партии есть устав, который не следует нарушать. Возняк его не нарушает. Вопрос, нравится ли нам, что он лицо другой организации? У нас есть партийное решение, что наши люди как раз должны активно работать в составе других общественных объединений, активно пропагандируя наши идеи и расширяя круг наших сторонников.





А Возняк, я это точно знаю, продвигает наши идеи. Или в независимых профсоюзах процентов 40 руководителей все региональных отделений – это члены нашей партии.





Мы считаем это положительным явлением, а не отрицательным. Мы работаем в трудовых коллективах, постоянно общаемся с людьми. Другое дело, когда член какой-то партии начинает работать против интересов партии, возникает конфликт.