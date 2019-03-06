Трамп сболтнул лишнего и назвал главу корпорации Apple Тима Кука «Тимом Эпплом». Об этом сообщило издание USA Today. Редакция KYKY рада, что он не назвал его Тимой Белорусских.



Дело было на встрече нового совета США по кадровой политике. Трамп сказал: «Мы очень ценим это, Тим Эппл». С его слов, он не ошибся. Американский президент лишь уточнил, в какой компании работает Тим: «Тим – Apple». Только и всего.



С Трампом это случается не впервые. USA Today подчеркивает, что президент нет-нет – да и перепутает имя глав американский компаний. Например, в прошлом году он назвал гендиректора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон «Мэрилин Локхид». Но эту схему мы теперь знаем.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп назвал главу корпорации Apple Тима Кука «Тимом Эпплом» Трамп сболтнул лишнего и назвал главу корпорации Apple Тима Кука «Тимом Эпплом». Об этом сообщило издание USA Today. Редакция KYKY рада, что он не назвал его Тимой...