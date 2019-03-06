Весенний день моды для всей семьи пройдет 8 марта в DanaMall

Красочный праздник моды обещает своим посетителям 8 марта ТЦ "Dana Mall". В этот день в центре пройдет эксклюзивный fashion-показ – Детский модный день, организованный детским модельным агентством Annmodelsсовместно с DanaMall, состоится 10 марта.



"Программа включает в себя показы белорусских модных брендов одежды для детей и их родителей: свои весенне-летние коллекции представят Acoola,MarkFormelle, Mothercare,Next, Okaidi, Polesie, "Буслік" и "Калінка", - рассказали организаторы мероприятия.

Праздник дополнит танцевальное шоу "Лезгинка Кавказа" и шоу от индийских танцоров, а также детский танцевальный сет от Студии танца "Whitedance". Разнообразит досуг перформанс от экспериментального фрик-театра Т(е)=Art. Создавать атмосферу вечеринки будут популярный белорусский музыкант Александр Патлис и юная модель и певица Валерия Каверина. Ведущий показа – харизматичный Вюсал Караев.

Начало показов - в 13:00, вход на мероприятия - свободный.