В Вашингтоне опасаются последствий политики России в ЦАР

Глава Африканского командования вооружённых сил США Томас Вальдхаузер в четверг заявил об обеспокоенности Вашингтона действиями России в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

"То, что россияне делают в Центральноафриканской Республике, вызывает большое беспокойство, потому что у них там есть военизированная группа - "Группа Вагнера", которая вовлечена не только в подготовку (местных сил - ИФ), но и влияет на высшие уровни правительства, включая президента", - сказал он на слушаниях в Конгрессе США.

"Тем временем они смогут так влиять на ситуацию, чтобы иметь возможность добывать полезные ископаемые, в том числе золото и т.д., что также даст прибыль", - пояснил он.

По его словам, такая модель поведения может быть использована и в других странах, что вызывает беспокойство у США.