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Реализацию проектов ЮНИСЕФ в Беларуси обсудили в Минске

07.03.2019 18:50 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)в Беларуси Рашед Мустафа встретились в Минске и обсудили насущные вопросы, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В ходе встречи собеседники обсудили совместные мероприятия по празднованию 30-летия принятия Конвенции о правах ребенка, вопросы реализации проектов ЮНИСЕФ в Беларуси, а акже разработку очередной (четвертой) страновой программы Фонда для Беларуси", - говорится сообщении.

В фокусе действующей страновой программы ЮНИСЕФ для Беларуси на 2016-2020 годы находится содействие государству в вопросах поддержки наиболее уязвимых категорий детей, в том числе с особенностями психофизического развития, сирот, несовершеннолетних, а также ставших жертвами насилия.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)в Беларуси Рашед Мустафа встретились в Минске и обсудили...
 
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