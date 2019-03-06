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«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле
Новости Беларуси. 8 Марта за решеткой. Новый спектакль о любви накануне Международного женского дня показали участницы театральной студии исправительной колонии № 4 в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В постановке задействованы не профессиональные актеры, а восемь женщин, осужденных не в первый раз. У каждой непростой жизненный опыт, который на сцене трансформируется в пронзительные образы.
Сложно ли сдерживать эмоции, когда в слезах весь зал, узнавал корреспондент Александр Добриян.
Спектакль «Про мою маму и про меня» – это маленькая энциклопедия женской души. В основе постановки – пять школьных сочинений девочки-подростка. Каждое прямо в сердце.
Слезы на глазах зрителей в этом зале показывать нельзя. Но их было бездонное море. Потому что любовь и мама – это про каждого.
Наталья Бровченко, исполнитель главной роли:
Помогает?
Безумно. Если бы не она, я не знаю, что бы со мной было.
Для исполнительницы главной роли Натальи Бровченко нынешний спектакль – настоящее испытание: в зале присутствовала ее собственная мать. Еще раз переосмыслить взаимоотношения с самым близким и родным человеком – сверхзадача, с которой помогают справиться сцена и режиссер.
Наталья Демидович, режиссер:
Хорошие залы, профессиональные режиссеры, лучшие сценарии – нет недостатка и в желающих выйти на сцену. Интерес к театральной жизни стал нормой белорусской пенитенциарной системы.
Александр Добриян, СТВ:
Это тот самый случай, когда образное выражение о том, что «театр лечит душу», подтверждается сухими цифрами статистики.
Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказания МВД Беларуси:
С 2005 года мы не наблюдали случаев, когда осужденные, участвовавшие в театральных постановках, совершали повторные преступления.
Очередная премьера на этой сцене состоится совсем скоро. Новую постановку планируют показать уже в июне.
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«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле
Новости Беларуси. 8 Марта за решеткой. Новый спектакль о любви накануне Международного женского дня показали участницы театральной студии исправительной колонии...
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