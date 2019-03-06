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«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

07.03.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 Марта за решеткой. Новый спектакль о любви накануне Международного женского дня показали участницы театральной студии исправительной колонии № 4 в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В постановке задействованы не профессиональные актеры, а восемь женщин, осужденных не в первый раз. У каждой непростой жизненный опыт, который на сцене трансформируется в пронзительные образы.

Сложно ли сдерживать эмоции, когда в слезах весь зал, узнавал корреспондент Александр Добриян.

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

Спектакль «Про мою маму и про меня» – это маленькая энциклопедия женской души. В основе постановки – пять школьных сочинений девочки-подростка. Каждое прямо в сердце. 

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

Слезы на глазах зрителей в этом зале показывать нельзя. Но их было бездонное море. Потому что любовь и мама – это про каждого.

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

Наталья Бровченко, исполнитель главной роли:
Наверное, я бы ей об этом не рассказала… Но да, очень много похожего. Хоть я и не слышала ее советы, я всегда на нее полагалась. А когда делала по-своему, получалось так, как получается. Если бы больше слушала, может, по-другому было бы. Та вера мамы в меня, как в спектакле, – она и в жизни такая, моей настоящей мамы. Искренняя такая, безответная, добрая любовь материнская.

Помогает?

Безумно. Если бы не она, я не знаю, что бы со мной было.

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

Для исполнительницы главной роли Натальи Бровченко нынешний спектакль – настоящее испытание: в зале присутствовала ее собственная мать. Еще раз переосмыслить взаимоотношения с самым близким и родным человеком – сверхзадача, с которой помогают справиться сцена и режиссер.

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

Наталья Демидович, режиссер:
Если они начинают уже это проговаривать, они уже начинают исправляться от каких-то пороков. Они уже стали на путь исправления. Во всяком случае мне очень хочется в это верить. Если ты сказал себе правду, тебе на сцене поверят. Не сказал себе правду, то будешь обязательно фальшивить. Мне кажется, они были очень убедительны.

Хорошие залы, профессиональные режиссеры, лучшие сценарии – нет недостатка и в желающих выйти на сцену. Интерес к театральной жизни стал нормой белорусской пенитенциарной системы.

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

Александр Добриян, СТВ:
Ежегодные премьеры, гастроли, полные залы и овации – обычная практика. А начиналось всё на этой сцене. Экспериментальный проект «Театр в тюрьме», изменивший десятки судеб, стартовал в 2004 году в Гомеле.

Это тот самый случай, когда образное выражение о том, что «театр лечит душу», подтверждается сухими цифрами статистики. 

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказания МВД Беларуси:
Задача – дать возможность человеку задуматься о ценностях жизненных. О том, что сделано в жизни не так и что делать, чтобы стать другим человеком после освобождения.

С 2005 года мы не наблюдали случаев, когда осужденные, участвовавшие в театральных постановках, совершали повторные преступления.

Очередная премьера на этой сцене состоится совсем скоро. Новую постановку планируют показать уже в июне.

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 8 Марта за решеткой. Новый спектакль о любви накануне Международного женского дня показали участницы театральной студии исправительной колонии...
 
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