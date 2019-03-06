Новости экономики за 07.03.2019

Новости Беларуси. Как новый указ Президента изменит порядок кредитования закупок продукции растениеводства? За счет чего удалось обеспечить рост золотовалютных резервов страны? Какую сумму одолжили у банков белорусы в феврале и что оказалось на вершине рейтинга инвестиционной привлекательности? С деловым обзором четверга наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ПОДПИСАН УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА «О ЗАКУПКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»

Новый Указ главы государства определит порядок кредитования закупок сельхозпродукции в этом и последующих годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заготовители смогут получить кредиты на срок до года. Эти средства должны быть направлены на оплату продукции и ее доставку.





Аналогичным образом будут кредитоваться заготовители, которые будут скупать у физических лиц и индивидуальных предпринимателей картофель, зерно, ягоды, грибы, фрукты, овощи и березовый сок. Из республиканского бюджета заготовителям будет субсидироваться уплата части процентов за пользование данными кредитами.

Перечень получающих субсидии будет утверждать Совет министров. Средства можно будет потратить только на приобретение удобрений и средств защиты растений, семян, запчастей, расчеты за ремонт сельхозтехники и выплату зарплаты.

СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА: ЗАЙМЫ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К 12 МИЛЛИАРДАМ РУБЛЕЙ

Банковские долги белорусов по кредитам приближаются к 12 миллиардам рублей. Всего лишь за месяц одолжили у банков 132 миллиона. На начало марта кредиты на недвижимость составили более 7 миллиардов рублей.





Чтобы хоть как-то успокоить кредитный бум, Национальный банк с 1 мая 2018 года ввел новые правила выдачи банками займов населению. Отныне банки для каждого желающего взять кредит рассчитывают коэффициент долговой нагрузки.

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 77,5 млн долларов