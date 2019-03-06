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Новости экономики за 07.03.2019

07.03.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как новый указ Президента изменит порядок кредитования закупок продукции растениеводства? За счет чего удалось обеспечить рост золотовалютных резервов страны? Какую сумму одолжили у банков белорусы в феврале и что оказалось на вершине рейтинга инвестиционной привлекательности? С деловым обзором четверга наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ПОДПИСАН УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА «О ЗАКУПКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»

Новый Указ главы государства определит порядок кредитования закупок сельхозпродукции в этом и последующих годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заготовители смогут получить кредиты на срок до года. Эти средства должны быть направлены на оплату продукции и ее доставку.

Новости экономики за 07.03.2019

Аналогичным образом будут кредитоваться заготовители, которые будут скупать у физических лиц и индивидуальных предпринимателей картофель, зерно, ягоды, грибы, фрукты, овощи и березовый сок. Из республиканского бюджета заготовителям будет субсидироваться уплата части процентов за пользование данными кредитами.

Перечень получающих субсидии будет утверждать Совет министров. Средства можно будет потратить только на приобретение удобрений и средств защиты растений, семян, запчастей, расчеты за ремонт сельхозтехники и выплату зарплаты.

СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА: ЗАЙМЫ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К 12 МИЛЛИАРДАМ РУБЛЕЙ

Банковские долги белорусов по кредитам приближаются к 12 миллиардам рублей. Всего лишь за месяц одолжили у банков 132 миллиона. На начало марта кредиты на недвижимость составили более 7 миллиардов рублей.

Новости экономики за 07.03.2019

Чтобы хоть как-то успокоить кредитный бум, Национальный банк с 1 мая 2018 года ввел новые правила выдачи банками займов населению. Отныне банки для каждого желающего взять кредит рассчитывают коэффициент долговой нагрузки.

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 77,5 млн долларов

Назван топ-10 предметов роскоши по их инвестиционной привлекательности
 
 
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Новости Беларуси. Как новый указ Президента изменит порядок кредитования закупок продукции растениеводства? За счет чего удалось обеспечить рост золотовалютных...
 
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