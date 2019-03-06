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Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 77,5 млн долларов

07.03.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны увеличились на 77,5 миллионов долларов, учитывая даже тот факт, что в феврале правительством и Нацбанком были исполнены обязательства по долгам в иностранной валюте на 431 миллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 77,5 млн долларов

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 77,5 млн долларов

Аккумулировать средства и обеспечить рост запасов удалось за счет покупки Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также валютные поступления в бюджет, полученные за счет взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. 

О других новостях экономики за 7 марта читайте здесь.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны увеличились на 77,5 миллионов долларов, учитывая даже тот факт, что в феврале правительством и Нацбанком были...
 
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