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Назван топ-10 предметов роскоши по их инвестиционной привлекательности
Новости Беларуси. Редкие сорта виски оказались на вершине рейтинга инвестиционной привлекательности: их стоимость достигла аукционного максимума, увеличившись за год на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вслед за виски по популярности среди инвесторов следуют вино, предметы искусства, часы и автомобили.
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Новости Беларуси. Редкие сорта виски оказались на вершине рейтинга инвестиционной привлекательности: их стоимость достигла аукционного максимума, увеличившись...
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