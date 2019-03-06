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Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино с 7 марта: советует критик

07.03.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает история об одной из сильнейших супергероинь галактики, самая спорная премьера Венецианского кинофестиваля, фильм о тяжелом пути к примирению между отцом и сыном и мультфильм о любимом корги британской королевы.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Капитан Марвел

Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино с 7 марта: советует критик
Фото: Marvel Studios

Пилот Кэрол Дэнверс столкнулась с представителями инопланетных рас. Это позволило девушке стать одним из самых сильных супергероев в галактике. Теперь Кэрол предстоит научиться владеть своими мощными способностями, чтобы сразиться с опасным врагом и спасти планету.

Антон Коляго:
Первый женский соло-фильм в супергеройской вселенной Marvel и ответная карта на вышедшую два года назад «Чудо-женщину» – об эмансипации и злых пришельцах в ретро-стилистике. Несмотря на актуальные тезисы, после суперхитовой «Черной пантеры» для сольных фильмов это скорее шаг назад, но все еще компетентно сделанная перемычка между остальными частями киновселенной с невыразительным экшеном, шутками по расписанию, рыжим котиком-мемом и милой Бри Ларсон, которой тут особенно нечего играть.

Вокс люкс

Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино с 7 марта: советует критик
Фото: imdb.com

Девочка по имени Селеста выжила при стрельбе в школе, устроенной одноклассником. После этого Селеста написала песню и стала настоящей суперзвездой. Спустя два десятилетия карьера певицы идет на спад. Теперь звезде предстоит разобраться со своими проблемами и сохранить грань между настоящей жизнью и славой.

Антон Коляго:
Самая загадочная и спорная премьера минувшего Венецианского кинофестиваля. Ироничная, злая, блестящая и претенциозная притча о болезнях XXI века, в которой молодой актер-режиссер Брэйди Корбет (ему только-только исполнилось 30 лет, до этого он играл у Ларса фон Триера и Михаэля Ханеке) ставит в один ряд поп-культуру и терроризм. Легче всего это кино описать как что-то вроде «Черного лебедя» (Натали Портман почти повторяет свою знаменитую роль), встречающего «Звезда родилась» под саундтрек Sia.

Королевский корги

Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино с 7 марта: советует критик
Фото: imdb.com

Любимый корги королевы Великобритании покидает Букингемский дворец, чтобы спастись от политических интриг. Теперь питомцу монарха предстоит узнать настоящую жизнь улиц Лондона.

Антон Коляго:
Бельгийский мультфильм от режиссера «Мухнем на Луну», «Стань легендой! Бигфут младший» и прочих неплохих, но затерявшихся в прокате попыток перещеголять Pixar и Illumination Studios. «Королевский корги» – это, в общем-то, почти что ремейк «Тайной жизни домашних животных», не слишком изобретательный и исключительно детский, хотя корги и английские дворцы – спасительный козырь для чего угодно.

Ван Гоги

Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино с 7 марта: советует критик
Фото: instagram.com/exponenta.film

История о взаимоотношениях сына и отца. Отец – известный дирижер, а сын – неудачливый художник. Между ними сложные отношения. Однако когда у родителя обнаруживают смертельную болезнь – семья начинает тяжелый путь от ненависти до любви.

Антон Коляго:
Сергей Ливнев в 90-х считался одним из самых перспективных молодых, а потом вдруг на 20 с лишним лет перестал снимать. «Ван Гоги» – его большое режиссерское возвращение, трогательная лирическая и отчасти автобиографическая драма о незабытых детских обидах, творческих метаниях и о том, как жить, когда жить не очень хочется. Одну из двух главных ролей играет Алексей Серебряков, который, по словам режиссера, разрыдался, прочитав первые несколько страниц сценария.
 
 
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает история об одной из сильнейших супергероинь галактики, самая спорная премьера Венецианского...
 
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