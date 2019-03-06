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Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино с 7 марта: советует критик
Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает история об одной из сильнейших супергероинь галактики, самая спорная премьера Венецианского кинофестиваля, фильм о тяжелом пути к примирению между отцом и сыном и мультфильм о любимом корги британской королевы.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Капитан Марвел
Пилот Кэрол Дэнверс столкнулась с представителями инопланетных рас. Это позволило девушке стать одним из самых сильных супергероев в галактике. Теперь Кэрол предстоит научиться владеть своими мощными способностями, чтобы сразиться с опасным врагом и спасти планету.
Антон Коляго:
Вокс люкс
Девочка по имени Селеста выжила при стрельбе в школе, устроенной одноклассником. После этого Селеста написала песню и стала настоящей суперзвездой. Спустя два десятилетия карьера певицы идет на спад. Теперь звезде предстоит разобраться со своими проблемами и сохранить грань между настоящей жизнью и славой.
Антон Коляго:
Королевский корги
Любимый корги королевы Великобритании покидает Букингемский дворец, чтобы спастись от политических интриг. Теперь питомцу монарха предстоит узнать настоящую жизнь улиц Лондона.
Антон Коляго:
Ван Гоги
История о взаимоотношениях сына и отца. Отец – известный дирижер, а сын – неудачливый художник. Между ними сложные отношения. Однако когда у родителя обнаруживают смертельную болезнь – семья начинает тяжелый путь от ненависти до любви.
Антон Коляго:
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает история об одной из сильнейших супергероинь галактики, самая спорная премьера Венецианского...
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