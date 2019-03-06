"Руководство администрации и СЗАО "Совместная компания по развитию индустриального парка" провело переговоры с делегатами (компании Sinomach), в ходе которых стороны обменялись видением развития проекта и оговорили возможность создания субпарка Sinomach на территории "Великого камня", - сказано в сообщении.





Sinomach с 2014 года является мажоритарным акционером индустриального парка. Резидентом "Великого камня" является предприятие YTO, дочерняя компания Sinomach.





пишет Интерфакс Как сообщалось, субпарк на территории "Великого камня" планирует также создать китайский город Чэнду. В администрации парка отмечали, что промышленный потенциал Чэнду включает развитые автомобильную и аэрокосмическую отрасли, что соответствует приоритетам парка "Великий камень". Также Чэнду является наиболее экономически близким к Европе городом Китая,Интерфакс





Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска . На начало года в парке зарегистрировано 43 резидента. Ожидаемый объем инвестиций по проектам составляет более $1 млрд. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС.









China Sinomach Heavy Industry Corporation – транснациональный производитель промышленного оборудования и тяжелой техники, входит в число 500 крупнейших в мире предприятий. В настоящее время Sinomach Heavy Industry является собственником 28 холдинговых компаний. Ранее Sinomach создала СП с всемирно известными компаниями Terex Corporation (США), Hyundai (Южная Корея), Komatsu (Япония).



