Пересчитайте: житель Витебска обнаружил грубейшие ошибки в оплате за воду

Эдвард Рoдянкo нашел, по его словам, грубейшие ошибки в схеме, согласно которой граждане Беларуси оплачивают пользование водой. «Власти боятся открыть эту тему, так как нужно будет огромные суммы вернуть народу», - заявил он в комментарии belsat.eu. Витебляниннашел, по его словам, грубейшие ошибки в схеме, согласно которой граждане Беларуси оплачивают пользование водой. «Власти боятся открыть эту тему, так как нужно будет огромные суммы вернуть народу», - заявил он в комментарии





В своих обращениях житель Витебска не просто просит что-то сделать, а ссылается на конкретные документы. По его словам, благодаря такому подходу уже удалось решить некоторые вопросы в его родном Витебске. А более года назад он заметил общенациональную проблему, затрагивающее вопросы платы гражданами за потребленную воду.





«Я за воду не плачу, у меня другая система. Случайно узнал систему, дня три разбирался, пока выяснил», - говорит Эдвард Родянко.





По его словам, вопрос связан с «грубейшим обманом потребителей всей республики» в деле оплаты потребления воды за декабрь 2017 года, когда белорусам выставили платежи согласно тарифам, которые действовали только с 1 января 2018-го. То же произошло в 2019 году.





Эдвард Родянко напоминает: показатели счетчиков воды подаются за декабрь с 15 до 25 января, но уже считается расход по новым тарифам, что действуют с 1 января. «Если ты подал эти сведения в январе, то это считается расход за январь», - говорит собеседник, добавляя, что по постановлению совета министров вода должна оплачиваться согласно тому тарифу, по которому ее потребляли.





«Расчеты абонентов с организациями водопроводно-канализационного хозяйства за отпущенную воду и принятые сточные воды, в том числе с превышением установленной допустимой концентрации, включая задолженность за эти услуги, делаются по действующим на момент предоставления услуг тарифам», - говорится в постановлении правительства № 788 за 30 сентября 2016 года.





А инструкции Минжилкомхоза подчеркивают: «показания счетчиков о расходе холодной воды снимаются в последний день месяца».





Но, отмечает Родянко, в февральских уведомлениях за январь 2019 года размер платы за воду, потребленную в декабре 2018-го, насчитали уже по тарифу, который начал действовать только с 1 января.





Витебчанин отмечает, что в Минжилкомхозе в одном из писем даже согласились с ним и обещали в этой графе изменить «отчетный месяц» на «прошлый отчетный месяц». По его мнению, власти поняли, в чем суть проблемы, но решать ее не собираются, так как «это огромные суммы».





«Это будет бомба, когда мы добьемся этого решения!» - заявил Эдвард Родянко.









При этом он подчеркнул, что за время более чем годовой переписки так и не получил четкого ответа, так как все учреждения, в которые он писал, просто ссылаются друг на друга. Вместе с тем он отметил: ни в одном из ответов ему не сказали, что он не прав. Чтобы разобраться с проблемой, он подумывает написать соответствующее обращение в КГБ.





Вместе с тем директор учреждения «Эффективное управление зданиями» Владимир Новосяд не видит, каких-либо нюансов в схеме, по которой белорусы оплачивают пользование водой.





«Споры обычно возникают по дополнительным услугам, но не здесь», - заявил он.





По его мнению, с учетом автоматизации всех процессов расчета, в том числе относительно тарифов, говорить об ошибках не приходится.



