Только ли рюмка водки на столе? Григорий Лепс начнет выпускать премиальную водку ценой в тысячу рублей

пишет Собеседник. Как передает агентство городских новостей «Москва», Григорий Лепс объявил себя одним из владельцев компании, которая производит водку Leps и уже ведет переговоры с торговыми сетями,Собеседник.





«Да, я являюсь совладельцем компании, которая производит водку Leps. Водка будет продаваться в премиальном сегменте в цене свыше 1 тысяча рублей. Но если сравнить с ценой на виски, то это недорого. У нас будет и специальный суперпремиальный сегмент на экспорт ценой несколько тысяч долларов за бутылку. Мы хотим выйти на объем 10 млн бутылок в год, а там — сколько выпьют», — рассказал исполнитель.





По словам бизнес-партнера Лепса Темура Шакаи, «это будет продукция премиального качества, максимально доступная для всех».







