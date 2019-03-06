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Только ли рюмка водки на столе? Григорий Лепс начнет выпускать премиальную водку ценой в тысячу рублей
Певец Григорий Лепс займется производством водки под брендом Leps, которая будет продаваться в премиальном сегменте.
Как передает агентство городских новостей «Москва», Григорий Лепс объявил себя одним из владельцев компании, которая производит водку Leps и уже ведет переговоры с торговыми сетями,
«Да, я являюсь совладельцем компании, которая производит водку Leps. Водка будет продаваться в премиальном сегменте в цене свыше 1 тысяча рублей. Но если сравнить с ценой на виски, то это недорого. У нас будет и специальный суперпремиальный сегмент на экспорт ценой несколько тысяч долларов за бутылку. Мы хотим выйти на объем 10 млн бутылок в год, а там — сколько выпьют», — рассказал исполнитель.
По словам бизнес-партнера Лепса Темура Шакаи, «это будет продукция премиального качества, максимально доступная для всех».
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Только ли рюмка водки на столе? Григорий Лепс начнет выпускать премиальную водку ценой в тысячу рублей
Певец Григорий Лепс займется производством водки под брендом Leps, которая будет продаваться в премиальном сегменте.
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