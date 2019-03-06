По уровню гендерного равенства Беларусь оказалась на одной строчке с Украиной, Азербайджаном и Замбией

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Всемирный банк подготовил свежий выпуск исследования под названием «Женщины, бизнес и закон». В нем поучаствовало 187 стран, которые эксперты оценивали по нескольким критериям: свобода передвижения для женщин, возможность устроиться на работу и построить карьеру, уровень зарплат по сравнению с мужчинами, свобода вступления в брак и рождения детей, возможность завести бизнес, владеть имуществом и пенсионное обеспечение для женщин. В каждой из этих категорий эксперты выставляли странам баллы. Максимальная общая сумма, которую можно было получить, - 100.





Средний балл по всем странам получился 74,71. Фактически это означает, что в целом у женщин в мире на четверть меньше прав, чем у мужчин. Это еще учитывая прогресс в последние годы.





- Десять лет назад средний балл составлял 70,06. За это время 131 страна провела 274 реформы законов и нормативно-правовых актов, которые помогли повысить уровень гендерного равенства в тех областях, которые охватывает исследование, - сообщают эксперты.





При этом сразу шесть стран получили максимальные 100 баллов. Среди них и одна из наших соседок, Латвия. Она разделила первую строчку рейтинга с Бельгией, Данией, Францией, Люксембургом и Швецией. Беларусь набрала 78,75 балла (чуть выше среднего мирового показателя) и заняла 25-е место. Одинаковый с нами результат у Украины, Азербайджана и Замбии. Польша и Литва оказались на 6-м месте, а Россия - на 34-м (см. «Будь в курсе!»).





По некоторым параметрам эксперты Всемирного банка поставили нам максимальные 100 баллов. Это свобода передвижения, свобода заключения брака и возможность владеть имуществом. За свободу деторождения нам поставили 80 баллов, за возможность для женщин заниматься бизнесом и за пенсионные права - по 75. Меньше всего баллов специалисты поставили нам за женские карьеры и зарплаты - 50.





Свои оценки специалисты никак не комментируют. Но из более подробного описания критериев можно предположить, что, например, низкий балл за карьеру мы получили в том числе потому, что у нас до сих пор существует список запрещенных для женщин профессий, за деторождение - потому, что нет обязательного декретного отпуска для отцов, а за выход на пенсию - потому, что женщины выходят на нее раньше мужчин.





Какое место в рейтинге занимаем мы и наши соседи





1. Латвия, Бельгия, Дания, Франция, Люксембург, Швеция (по 100 баллов).





2. Австрия, Канада, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Португалия, Испания, Великобритания (по 97,50 балла).





3. Австралия, Исландия, Сербия (по 96,88 балла).





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6. Польша, Литва, Болгария, Венгрия (по 93,75 балла).





…





25. Беларусь, Украина, Азербайджан, Замбия (по 78,75 балла).





…





34. Россия, Бурунди, Марокко, Уганда (по 73,13 балла).





…





77. Саудовская Аравия (25,63).





По данным исследования Всемирного банка.



