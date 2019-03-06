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«Странно, абсурдно, но уменьшит зависимость от России». Эксперты о предложении литовского премьера по БелАЭС

07.03.2019 19:03 — Разное | Партизан  
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Нынешний премьер-министр Литвы и кандидат на будущих выборах президента Саулюс Сквернялис сказал, что у него есть «план-хулиган» для БелАЭС.

«Странно, абсурдно, но уменьшит зависимость от России». Эксперты о предложении литовского премьера по БелАЭС
Нынешний премьер-министр Литвы и кандидат на будущих выборах президента Саулюс Сквернялис сказал, что у него есть «план-хулиган» для БелАЭС.
Оказалось, его идея в том, чтобы трансформировать атомную электростанцию в газовую, пишет delfi.lt.

Бывший министр энергетики Литвы Арвидас Сякмокас считает, что это пиар-ход к выборам президента. По его словам, предложение звучит странно, а примеров перестройки атомных станций в газовые в истории человечества еще не было.

С ним соглашается бывший глава Института энергетики Юргис Вилемас. Он назвал предложение премьера абсурдным и сказал, что останавливать строительство БелАЭС уже поздно.

– Турбины совершенно иные, их нельзя адаптировать, уже не говоря о том, что все смонтировано, здания построены, – заявил Вилемас. Кроме того, он считает АЭС безопасной.

С ними не согласен нынешний министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Он заметил, что прецедент по перестройке АЭС в теплофикационную газовую станцию уже был, когда строящаяся с 1983 года Минская атомная станция после Чернобыльской катастрофы была перестроена в ТЭЦ-4.

Вайчюнас рассказал, что заставить Беларусь отказаться от строительства правовыми методами невозможно. Он считает, что руководству страны стоит отказаться от вопроса по БелАЭС, ведь это будет отравлять белорусско-литовские отношения на протяжении всего цикла работы станции, около 60 лет. Также литовский министр советует Минску подумать о том, что БелАЭС обернется еще большей зависимостью от России.


 
Теги: Минск
 
 
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Нынешний премьер-министр Литвы и кандидат на будущих выборах президента Саулюс Сквернялис сказал, что у него есть «план-хулиган» для БелАЭС.
 
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