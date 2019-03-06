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На пешеходном переходе по ул.Красногвардейской пострадала женщина пешеход
07.03.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 07 марта 2019 года около 07.00 часов на ул.Красногвардейская произошло ДТП с участием пешехода.
По предварительной информации: местный житель, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер», двигался по ул.Красногвардейской, по направлению от ул.Чернянской к ул.Фортечной.
На нерегулируемом пешеходном переходе, напротив дома №97, по ул.Красногвардейской, водитель совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги, слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате происшествия женщина с различными травмами доставлена в УЗ «Брестская центральная городская больница».
По факту ДТП проводится проверка.
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Сегодня, 07 марта 2019 года около 07.00 часов на ул.Красногвардейская произошло ДТП с участием пешехода. По предварительной информации: местный житель, управляя...
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