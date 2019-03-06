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Несовершеннолетняя девочка ушла из дома в Пинске
07.03.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Разыскивается Ланец Александра Владимировна, 10.10.2005 г.р. (13 лет). 04.03.2019 ушла утром из дома и домой не вернулась.
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Разыскивается Ланец Александра Владимировна, 10.10.2005 г.р. (13 лет). 04.03.2019 ушла утром из дома и домой не вернулась. Приметы: на вид 13-15 лет, рост около 170 см., среднего...
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