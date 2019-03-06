ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несовершеннолетняя девочка ушла из дома в Пинске

07.03.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Разыскивается Ланец Александра Владимировна, 10.10.2005 г.р. (13 лет). 04.03.2019 ушла утром из дома и домой не вернулась. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64132.php

Несовершеннолетняя девочка ушла из дома в Пинске


Приметы: на вид 13-15 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, волос русый, прическа ввиде карэ; была одета: шапка чёрного цвета, куртка ниже пояса болотного цвета, чёрные штаны с белой широкой полосой сбоку, белые кроссовки. 

Может находиться в компании подростков в общественных местах (магазин Алми и др.) Также по имеющейся информации может находиться в районе ул. 8 марта, Суворова, Дзержинского. Ночует в подъездах и подвалах жилых домов

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Разыскивается Ланец Александра Владимировна, 10.10.2005 г.р. (13 лет). 04.03.2019 ушла утром из дома и домой не вернулась. Приметы: на вид 13-15 лет, рост около 170 см., среднего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика