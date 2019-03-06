Несовершеннолетняя девочка ушла из дома в Пинске

Разыскивается Ланец Александра Владимировна, 10.10.2005 г.р. (13 лет). 04.03.2019 ушла утром из дома и домой не вернулась.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64132.php

Читать полностью в источнике с фото:







Приметы: на вид 13-15 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, волос русый, прическа ввиде карэ; была одета: шапка чёрного цвета, куртка ниже пояса болотного цвета, чёрные штаны с белой широкой полосой сбоку, белые кроссовки.



Может находиться в компании подростков в общественных местах (магазин Алми и др.) Также по имеющейся информации может находиться в районе ул. 8 марта, Суворова, Дзержинского. Ночует в подъездах и подвалах жилых домов