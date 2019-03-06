|
Первенство Бреста по синхронному плаванию завершилось
07.03.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Во Дворце водных видов спорта прошло открытое первенство Бреста по синхронному плаванию.
В соревнованиях участвовали девочки в четырех возрастных категориях из брестских и минских команд. Два дня они состязались в обязательной программе, соло, дуэте, групповом и комбинированном синхронном плавании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворце водных видов спорта прошло открытое первенство Бреста по синхронному плаванию. В соревнованиях участвовали девочки в четырех возрастных категориях...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)