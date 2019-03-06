ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первенство Бреста по синхронному плаванию завершилось

07.03.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Во Дворце водных видов спорта прошло открытое первенство Бреста по синхронному плаванию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64130.php

Первенство Бреста по синхронному плаванию завершилось

В соревнованиях участвовали девочки в четырех возрастных категориях из брестских и минских команд. Два дня они состязались в обязательной программе, соло, дуэте, групповом и комбинированном синхронном плавании. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64130.php

Первенство Бреста по синхронному плаванию завершилось


Вот имена брестских победительниц: София Микитченко в соло, категория 10–12 лет, Маргарита Соколова в этой же категории среди спортсменок 13–15 лет и Валентина Тихон среди юниорок, также в соло. 

Результатом турнира стало и присвоение взрослых спортивных разрядов трех степеней.

«Синхронное плавание не только способствует гармоничному физическому развитию благодаря тренировкам в воде и сбалансированным упражнениям в зале, но и положительно влияет на интеллектуальное развитие и обретение чувства прекрасного. Это пластичность в танце, музыкальный слух, изысканность речи и расширение кругозора. Наш вид спорта всемирно признан одним из самых красивых», — говорит старший тренер отделения синхронного плавания областного центра олимпийского резерва и главный судья прошедших соревнований Любовь Махонина. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Во Дворце водных видов спорта прошло открытое первенство Бреста по синхронному плаванию. В соревнованиях участвовали девочки в четырех возрастных категориях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика