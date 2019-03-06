Первенство Бреста по синхронному плаванию завершилось

Во Дворце водных видов спорта прошло открытое первенство Бреста по синхронному плаванию.



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В соревнованиях участвовали девочки в четырех возрастных категориях из брестских и минских команд. Два дня они состязались в обязательной программе, соло, дуэте, групповом и комбинированном синхронном плавании.



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Вот имена брестских победительниц: София Микитченко в соло, категория 10–12 лет, Маргарита Соколова в этой же категории среди спортсменок 13–15 лет и Валентина Тихон среди юниорок, также в соло.



Результатом турнира стало и присвоение взрослых спортивных разрядов трех степеней.



«Синхронное плавание не только способствует гармоничному физическому развитию благодаря тренировкам в воде и сбалансированным упражнениям в зале, но и положительно влияет на интеллектуальное развитие и обретение чувства прекрасного. Это пластичность в танце, музыкальный слух, изысканность речи и расширение кругозора. Наш вид спорта всемирно признан одним из самых красивых», — говорит старший тренер отделения синхронного плавания областного центра олимпийского резерва и главный судья прошедших соревнований Любовь Махонина.