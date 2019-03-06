В Пинске начались работы по подготовке ремонта моста через Пину

У опор моста завели «земнаряд», который углубляет дно реки.



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Фото Андрея Русско

На левом берегу Пины начато строительство подъездных путей к временной наплавной переправе.

Как сообщало Медиа-Полесье, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности.

На встрече руководства города со СМИ прозвучала информация о том, что глава государства распорядился срочно устранить выявленные дефекты моста. Минтранспорта и коммуникаций будет координировать работу всех заинтересованных сторон.

Уже прошли заседания рабочих групп, на которых определены концептуальные подходы предстоящей реконструкции. Предусмотрено расширение проезжей части, с одной стороны моста будет организовано движение пешеходов с другой велодорожка.



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Сообщалось, что в марте-апреле начнутся активные ремонтно-восстановительные работы. На время их проведения будет возведена временная переправа рядом с мостом в месте съезда к набережной со стороны улицы Белова. Переправа будет приспособлена для движения автотранспорта и пешеходов. Для навигации речных судов её будут отводить в сторону на 2 часа в ночное время.

Планируется завершить реконструкцию к осени 2019 года.



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