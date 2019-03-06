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В Пинске начались работы по подготовке ремонта моста через Пину
07.03.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
У опор моста завели «земнаряд», который углубляет дно реки.
Фото Андрея Русско
На левом берегу Пины начато строительство подъездных путей к временной наплавной переправе.
Как
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Уже прошли заседания рабочих групп, на которых определены концептуальные подходы предстоящей реконструкции. Предусмотрено расширение проезжей части, с одной стороны моста будет организовано движение пешеходов с другой велодорожка.
Сообщалось, что в марте-апреле начнутся активные ремонтно-восстановительные работы. На время их проведения будет возведена временная переправа рядом с мостом в месте съезда к набережной со стороны улицы Белова. Переправа будет приспособлена для движения автотранспорта и пешеходов. Для навигации речных судов её будут отводить в сторону на 2 часа в ночное время.
Планируется завершить реконструкцию к осени 2019 года.
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У опор моста завели «земнаряд», который углубляет дно реки. Фото Андрея Русско На левом берегу Пины начато строительство подъездных путей к временной...
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