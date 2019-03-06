ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске начались работы по подготовке ремонта моста через Пину

07.03.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

У опор моста завели «земнаряд», который углубляет дно реки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64129.php

В Пинске начались работы по подготовке ремонта моста через Пину

Фото Андрея Русско

На левом берегу Пины начато строительство подъездных путей к временной наплавной переправе.

Как сообщало Медиа-Полесье, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности.

На встрече руководства города со СМИ прозвучала информация о том, что глава государства распорядился срочно устранить выявленные дефекты моста. Минтранспорта и коммуникаций будет координировать работу всех заинтересованных сторон.

Уже прошли заседания рабочих групп, на которых определены концептуальные подходы предстоящей реконструкции. Предусмотрено расширение проезжей части, с одной стороны моста будет организовано движение пешеходов с другой велодорожка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64129.php

В Пинске начались работы по подготовке ремонта моста через Пину


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64129.php

В Пинске начались работы по подготовке ремонта моста через Пину

Сообщалось, что в марте-апреле начнутся активные ремонтно-восстановительные работы. На время их проведения будет возведена временная переправа рядом с мостом в месте съезда к набережной со стороны улицы Белова. Переправа будет приспособлена для движения автотранспорта и пешеходов. Для навигации речных судов её будут отводить в сторону на 2 часа в ночное время.

Планируется завершить реконструкцию к осени 2019 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64129.php

В Пинске начались работы по подготовке ремонта моста через Пину

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  У опор моста завели «земнаряд», который углубляет дно реки. Фото Андрея Русско На левом берегу Пины начато строительство подъездных путей к временной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первую в Минской области автоматическую метеостанцию установили в Солигорске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика