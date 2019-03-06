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«Героини нашего времени»: Лукашенко вручил многодетным матерям ордена
07.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил многодетным
Также медали и ордена получили военные, спасатели, работники торговли, учителя, артисты и строители. Среди них немало женщин. Лукашенко поздравил всех с наступающим 8 Марта.
«Дорогие женщины, мы преклоняемся перед вами. Восхищаемся вашей мудростью, терпением, умением совмещать семейные заботы и профессиональный долг, быть опорой для родных и близких. Бережно относимся к многодетным матерям, настоящим героиням своего времени. Дорогие женщины! Уважаемые офицеры! Сила нашего народа, а значит, и государства, в таких, как вы – людях целеустремленных и самоотверженных, преданных родине, семье и своему делу», – сказал он.
Орден матери в Беларуси вручают женщинам, у которых пятеро или больше детей.
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Также медали и ордена получили военные, спасатели, работники торговли, учителя, артисты и строители. Среди них немало женщин. Президент Беларуси поздравил всех с...
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