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Белорусы заняли 13-е место в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону-2019

07.03.2019 19:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусы заняли 13-е место в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону-2019
Белорусская федерация биатлона

Смешанной эстафетой в шведском Эстерсунде стартовал Чемпионат мира по биатлону-2019. Уже перед началом гонки белорусскую команду постигли неприятности. Динара Алимбекова, которая должна была открывать нашу эстафету, заболела и вместо нее на старт вышла Анна Сола.

Белорусы заняли 13-е место в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону-2019 Тренеры назвали состав сборной Беларуси на Чемпионат мира по биатлону-2019

К сожалению, скорости на дистанции нашим биатлонистам пока не хватает. Кроме того, не высока и скорость работы на огневых рубежах. Поэтому при относительно неплохой стрельбе (0+8) наша сборная в составе Анны Сола, Елены Кручинкиной, Антона Смольского и Сергея Бочарникова финишировала лишь на 13-й позиции.

«Золото» в смешанной эстафете прогнозируемо завоевали норвежцы. Чемпионами мира стали Марте Олсбю-Ройселанд, Тирилл Экхофф, Йоханнес Тингнес Бё и Ветле Шостад-Кристиансен. «Серебро» у команды Германии, «бронза» – у итальянцев.

Чемпионат мира по биатлону-2019 продолжится 8 марта. На старт спринтерской гонки выйдут женщины. Нашу команду предварительно представят Анна Сола, Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Елена Кручинкина.

Начало соревнований в 18.15 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Расписание Чемпионата мира по биатлону-2019:

  • 8 марта (пятница), 18.15 – женский спринт;
  • 9 марта (суббота), 18.30 – мужской спринт;
  • 10 марта (воскресенье), 15.45 – женская гонка преследования;
  • 10 марта (воскресенье), 18.30 – мужская гонка преследования;
  • 12 марта (вторник), 17.30 – женская индивидуальная гонка;
  • 13 марта (среда), 18.10 – мужская индивидуальная гонка;
  • 14 марта (четверг), 19.10 – одиночная смешанная эстафета;
  • 16 марта (суббота), 15.15 – женская эстафета;
  • 16 марта (суббота), 18.30 – мужская эстафета;
  • 17 марта (воскресенье), 15.15 – женский масс-старт;
  • 17 марта (воскресенье), 18.00 – мужской масс-старт.
 
 
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В шведском Эстерсунде стартовал Чемпионат мира по биатлону-2019.
 
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