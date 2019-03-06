Белорусы заняли 13-е место в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону-2019

Смешанной эстафетой в шведском Эстерсунде стартовал Чемпионат мира по биатлону-2019. Уже перед началом гонки белорусскую команду постигли неприятности. Динара Алимбекова, которая должна была открывать нашу эстафету, заболела и вместо нее на старт вышла Анна Сола.

К сожалению, скорости на дистанции нашим биатлонистам пока не хватает. Кроме того, не высока и скорость работы на огневых рубежах. Поэтому при относительно неплохой стрельбе (0+8) наша сборная в составе Анны Сола, Елены Кручинкиной, Антона Смольского и Сергея Бочарникова финишировала лишь на 13-й позиции.

«Золото» в смешанной эстафете прогнозируемо завоевали норвежцы. Чемпионами мира стали Марте Олсбю-Ройселанд, Тирилл Экхофф, Йоханнес Тингнес Бё и Ветле Шостад-Кристиансен. «Серебро» у команды Германии, «бронза» – у итальянцев.

Чемпионат мира по биатлону-2019 продолжится 8 марта. На старт спринтерской гонки выйдут женщины. Нашу команду предварительно представят Анна Сола, Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Елена Кручинкина.

Начало соревнований в 18.15 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Расписание Чемпионата мира по биатлону-2019: