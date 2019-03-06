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«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме
Продукт, который производят здесь, настоящий эксклюзив, такого на белорусских полках пока не встретишь, рассказали в программе
А всё началось вполне банально. Путь к сердцу бизнесмена Игоря Маркарова прошёл через желудок. Случилась гастрономическая любовь, когда тот гостил в Греции. Местный сыр из овечьего молока произвел неизгладимое впечатление.
Игорь Маркаров, бизнесмен:
4 года назад 18 овечек-эмигранток французской породы лакаюне передислоцировались на борисовские просторы. За это время единственная молочная овцеферма увеличилась почти в 10 раз.
Пока на подворье занимаются исключительно экспериментальным производством и естественно увеличивают поголовье.
Алексей Волковец, начальник овцеводческого производства:
Поэтому тут мы ещё говорим о конечном продукте – о сырах. Например, французский сыр рокфор делается только из овечьего молока именно этой породы.
Кучерявое стадо непритязательно. Если корова за год содержания обходится примерно в 4 тысячи рублей, то овечка всего в 400. Ну а качественный состав молока, впрочем, как и незабываемый пломбирный вкус, несравнимы.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
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Продукт, который производят здесь, настоящий эксклюзив, такого на белорусских полках пока не встретишь, рассказали в программе «Специальный репортаж». А всё...
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