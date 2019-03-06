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«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме

07.03.2019 20:53 — Разное | СТВ  
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Продукт, который производят здесь, настоящий эксклюзив, такого на белорусских полках пока не встретишь, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме

А всё началось вполне банально. Путь к сердцу бизнесмена Игоря Маркарова прошёл через желудок. Случилась гастрономическая любовь, когда тот гостил в Греции. Местный сыр из овечьего молока произвел неизгладимое впечатление.

«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме

Розыск в белорусских магазинах не дал результата и тогда было принято решение инициировать молочное овцепроизводство самому. Тем более, ничего подобного в странах СНГ нет.        

«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме

Игорь Маркаров, бизнесмен:
Мечтаю, что мы постараемся обеспечить белорусов и накормить овечьими продуктами: это и сыр, и йогурт, и другие великолепные продукты.  

4 года назад 18 овечек-эмигранток французской породы лакаюне передислоцировались на борисовские просторы. За это время единственная молочная овцеферма увеличилась почти в 10 раз.

«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме

Пока на подворье занимаются исключительно экспериментальным производством и естественно увеличивают поголовье.

В течение дня от одной овечки можно получить от 2 до 4 литров молока.

«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме

Алексей Волковец, начальник овцеводческого производства:
Это – эксклюзивная ниша. Это – продукт премиум-сектора. Новейшее, можно сказать.

Иисус родился в овчарне, в «Илиаде» Гомера описано то, что уже в давние времена доили коз и делали сыры.

Поэтому тут мы ещё говорим о конечном продукте – о сырах. Например, французский сыр рокфор делается только из овечьего молока именно этой породы.

«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме

Кучерявое стадо непритязательно. Если корова за год содержания обходится примерно в 4 тысячи рублей, то овечка всего в 400. Ну а качественный состав молока, впрочем, как и незабываемый пломбирный вкус, несравнимы.

Анастасия Дехтяр, СТВ: 
Это просто сливки! Такие жирные, приятные, очень вкусные.

«Это просто сливки!» Попробовали овечье молоко на единственной в СНГ ферме
 
 
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Продукт, который производят здесь, настоящий эксклюзив, такого на белорусских полках пока не встретишь, рассказали в программе «Специальный репортаж». А всё...
 
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